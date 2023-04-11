Бухгалтеры

💥Какие новости в расчете зарплаты и как правильно сдать нулевую отчетность в 2023 году? Встречайте новую рассылку Клерка

Никакого информационного шума, только полезные советы для работы бухгалтера. Наша редакция сделала крутую новую рассылку, и вот три причины на нее подписаться.

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Вот здесь можно прочитать первый выпуск новой рассылки

Причина 1. Ничего лишнего

Никакой траты времени на новости, которые могут быть не нужны! В рассылке – только действительно важные и нужные вам в работе прямо сейчас «Разборы».

«Разборы» – это короткие практические статьи для бухгалтера. Они не о том, какие новые законы вообще выходят, а о том, как эти законы / письма / правила применять в вашей работе. Понятные и четкие инструкции :)

Причина 2. Будете четко понимать, как работать

В новую рассылку мы отбираем только те инструкции, которые нужны вам прямо сейчас – то есть самые актуальные. Но если вдруг вам пока разбор не нужен в работе, из него всегда можно скачать полезные материалы. И сохранить себе, чтобы достать, когда понадобятся.

Причина 3. Сможете читать только эту рассылку и быть в курсе событий

Вчера на «Клерке» писали, что вы, дорогие друзья, любите наш «Утренний» и «Ночной бухгалтер». Но если будете успевать читать только новую рассылку, все равно будете в курсе всего самого важного. И главное: она тоже сделана с любовью❤️

Вот здесь можно подписаться:

 

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