Отчетность годовая закончилась, хочется выдохнуть, но, сами понимаете, так не бывает. Лучшие разборы «Клерка»

Отчетность годовая закончилась, хочется выдохнуть, но, сами понимаете, так не бывает. Чтобы отчетность за 1 квартал вам далась без проблем, регулярно даем мануалы по ее составлению. Ну, и не забываем про тонкости расчета зарплаты, отпускных и взносов.
На этой неделе в «Разборах» выпустили:
Как ИП заполнить платежное поручение на уплату фиксированных взносов + пример платежки
С 2023 года существенно изменился порядок уплаты страховых взносов. От способа уплаты зависит необходимость подачи в ИФНС заявления о зачете для дальнейшего уменьшения на них патента и авансов по УСН.
Нулевая отчетность за 1 квартал 2023: перечень и состав отчетных форм
В определенных случаях отчетность организаций и ИП не содержит количественно-суммовых показателей, но не всегда это означает, что отчеты сдавать не нужно. В ряде случаев представить нулевую отчетность все же придется, в противном случае – штрафы.
Надбавки и доплаты к зарплате в 2023 году
Надбавки и доплаты входят в систему оплаты труда. Они могут носить восполняющий (компенсационный) и поощряющий (стимулирующий) характер. Конкретные условия выплаты указываются в коллективных и трудовых договорах, соглашениях и локальных нормативных актах, но с учетом размера, установленного законом.
Как в «Налогоплательщике ЮЛ» заполнить заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов: инструкция
С 2023 года процесс уменьшения налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы усложнился. Теперь сначала надо эти взносы как-то выделить в безликой массе денег, которые находятся на ЕНС.
Для этого надо сформировать заявление на зачет по ст. 78 НК РФ. Рассказываем, как это сделать в программе «Налогоплательщик ЮЛ».
Какие документы надо выдать сотруднику при увольнении в 2023 году
При увольнении сотруднику надо выдать определенный комплект документов. Какие-то документы выдают по умолчанию, какие-то – по запросу. Список этих документов изменился в 2023 году: некоторые поменяли форму, а некоторые документы и вовсе исчезли с введением новых отчетов и образованием нового Социального фонда России. Разберемся, что надо знать кадровику, чтобы правильно уволить сотрудника.
На следующей неделе будем разбирать:
1. Как оплачивать отгулы в 2023 году
2. Отпуск без сохранения заработной платы в 2023 году: правила и оформление
3. Все про учебные отпуска: шпаргалка для кадровиков и бухгалтеров
4. Можно ли совместителя отправить в командировку
5. Как заплатить взносы по травматизму
6. Согласие на обработку персональных данных по договорам ГПХ: нужно или нет, как составить
7. Про апрельское уведомление
8. Как заполнить новый 6-НДФЛ за 1 квартал 2023
и другие темы.
👇Оставляйте вашу электронную почту и подписывайтесь на новую рассылку:
Хотите читать все «Разборы» без ограничений?
Подключите подписку и получайте все преимущества платной версии от 590₽/мес. :
✓ Доступ ко всем 600+ Разборам;
✓ +1 новый Разбор каждый день;
✓ Доступ ко всем инструкциям и чек-листам;
✓ Заказать Разбор на любую тему у редакции;
✓ Отключение рекламы на Клерк.Ру.