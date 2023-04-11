Обзоры для бухгалтера

Отчетность годовая закончилась, хочется выдохнуть, но, сами понимаете, так не бывает. Лучшие разборы «Клерка»

Новый крутой дайджест для подписчиков «Разборов»: рассказываем только самое важное для работы бухгалтера.

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Отчетность годовая закончилась, хочется выдохнуть, но, сами понимаете, так не бывает. Лучшие разборы «Клерка»
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Отчетность годовая закончилась, хочется выдохнуть, но, сами понимаете, так не бывает. Чтобы отчетность за 1 квартал вам далась без проблем, регулярно даем мануалы по ее составлению. Ну, и не забываем про тонкости расчета зарплаты, отпускных и взносов.

На этой неделе в «Разборах» выпустили:

Как ИП заполнить платежное поручение на уплату фиксированных взносов + пример платежки

С 2023 года существенно изменился порядок уплаты страховых взносов. От способа уплаты зависит необходимость подачи в ИФНС заявления о зачете для дальнейшего уменьшения на них патента и авансов по УСН.

Нулевая отчетность за 1 квартал 2023: перечень и состав отчетных форм

В определенных случаях отчетность организаций и ИП не содержит количественно-суммовых показателей, но не всегда это означает, что отчеты сдавать не нужно. В ряде случаев представить нулевую отчетность все же придется, в противном случае – штрафы.

Надбавки и доплаты к зарплате в 2023 году

Надбавки и доплаты входят в систему оплаты труда. Они могут носить восполняющий (компенсационный) и поощряющий (стимулирующий) характер. Конкретные условия выплаты указываются в коллективных и трудовых договорах, соглашениях и локальных нормативных актах, но с учетом размера, установленного законом.

Как в «Налогоплательщике ЮЛ» заполнить заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов: инструкция

С 2023 года процесс уменьшения налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы усложнился. Теперь сначала надо эти взносы как-то выделить в безликой массе денег, которые находятся на ЕНС.

Для этого надо сформировать заявление на зачет по ст. 78 НК РФ. Рассказываем, как это сделать в программе «Налогоплательщик ЮЛ».

Какие документы надо выдать сотруднику при увольнении в 2023 году

При увольнении сотруднику надо выдать определенный комплект документов. Какие-то документы выдают по умолчанию, какие-то – по запросу. Список этих документов изменился в 2023 году: некоторые поменяли форму, а некоторые документы и вовсе исчезли с введением новых отчетов и образованием нового Социального фонда России. Разберемся, что надо знать кадровику, чтобы правильно уволить сотрудника.

На следующей неделе будем разбирать:

1. Как оплачивать отгулы в 2023 году
2. Отпуск без сохранения заработной платы в 2023 году: правила и оформление
3. Все про учебные отпуска: шпаргалка для кадровиков и бухгалтеров
4. Можно ли совместителя отправить в командировку
5. Как заплатить взносы по травматизму
6. Согласие на обработку персональных данных по договорам ГПХ: нужно или нет, как составить
7. Про апрельское уведомление
8. Как заполнить новый 6-НДФЛ за 1 квартал 2023

и другие темы.

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