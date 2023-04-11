АУСН

Бизнес на АУСН не платит страховые взносы за работников. Но пенсия у них будет

Тариф страховых взносов за работников у бизнеса на АУСН – 0%. Кроме того, ИП на АУСН не платят фиксированные взносы за себя, в том числе, 1%.

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При этом пенсионные права работников, а также их права на больничные и на медицинское обслуживание соблюдаются.

Их финансирование осуществляется за счет трансферта Социальному фонду и ФФОМС части налога из федерального бюджета, пояснили в ФНС.

Сведения о полученных работниками доходах ФНС передает в СФР, который использует их для начисления пенсионных баллов.

Пенсионный стаж работникам считают в общем порядке.

Правила расчета пенсионных баллов в 2023 году смотрите здесь.

У ИП стаж будет идти период, равный периоду применения АУСН, но с учетом сумм, которые СФР будет учитывать как взносы.

Размер такой суммы – 46% от налога по АУСН, но не более максимальных фиксированных взносов для ИП.

Что касается взносов на травматизм, бизнес на АУСН платит их в фиксированном размере.

В 2023 году взносы на травматизм составляют 2 217 руб. в год.

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