Банки

При банковских переводах надо будет указывать паспортные данные получателя. Банки против таких поправок в 115-фз

Росфинмониторинг предлагает поправки в 115-ФЗ, в числе которых есть необходимость указывать больше данных не только отправителя, но и получателя перевода.

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Пока это законопроект, который обсуждается, но банки уже против.

Если поправки примут, то в состав расчетных документов надо будет включать сведения о получателе-физлице – это его ФИО, дата рождения, паспортные данные, ИНН, номер счета. А фиксировать информацию банкиры должны будут со слов отправителя.

Банки считают, что новые поправки поставят под угрозу вопрос персональных данных, пишет Телеграм-канал «Тот самый 115-фз».

Злоумышленники смогут легче выманивать у людей персональные данные под предлогом того, что они нужны для отправки перевода.

Кроме того, у самих отправителей может не быть подробных данных получателя – запрос будет замедлять перевод. А если банки еще и не будут проверять достоверность этих сведений, рисков становится в разы больше.

Банки

При банковских переводах надо будет указывать паспортные данные получателя. Банки против таких поправок в 115-фз

Росфинмониторинг предлагает поправки в 115-ФЗ, в числе которых есть необходимость указывать больше данных не только отправителя, но и получателя перевода.

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