Субсидиарная ответственность

Субсидиарка на 1,2 миллиарда рублей: как такой избежать? Записывайтесь на вебинар

Собственников компаний-банкротов часто привлекают к субсидиарке. По интернету ходит один из свежих кейсов юридической компании, которая отбивает своего клиента от субсидиарной ответственности больше чем на миллиард рублей.

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Вот очень коротко суть истории: клиентка юристов была членом правления банка, первым заместителем председателя правления. В 2016 году у банка отозвали лицензию и признали банкротом.

Конкурсный управляющий инициировал привлечение к субсидиарке на сумму больше чем 1,2 млрд рублей. Почему? Потому что, по мнению управляющего, ухудшение финансового положения банка произошло из-за действий руководства. Руководство банка якобы выдавало заведомо невозвратные кредиты юридическим и физическим лицам (дело № А40-148603/16).

Несмотря на то, что такие жуткие истории обычно грозят руководителям, главных бухгалтеров тоже часто привлекают к субсидиарной ответственности. Пример – знаменитое дело бухгалтера Ахмадеевой. Помните такую?

Советы о том, как не попасть под каток субсидиарки, бухгалтерам даст эксперт на вебинаре 25 апреля.

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Субсидиарная ответственность

Субсидиарка на 1,2 миллиарда рублей: как такой избежать? Записывайтесь на вебинар

Собственников компаний-банкротов часто привлекают к субсидиарке. По интернету ходит один из свежих кейсов юридической компании, которая отбивает своего клиента от субсидиарной ответственности больше чем на миллиард рублей.

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