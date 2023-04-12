Валюта

Набиуллина: полностью отменить валютный контроль невозможно

Обслуживать трансграничные платежи стало трудно из-за санкций, поэтому ограничения необходимы, пока проблема не будет решена.

Версия для печати

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что полностью отказаться от валютного контроля невозможно, такие решения защищают интересы страны и ее жителей от санкционного давления. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Надо понимать, что это же не деньги, потерянные для российской экономики, заметная часть той валюты, которую наши компании и граждане держат за рубежом. Это обслуживание внешнеэкономических операций. Санкции затрудняют трансграничные платежи для нас, и таким образом эта проблема решается», – заявила Эльвира Набиуллина.

11 марта 2023 Центробанк зафиксировал рост рублевых депозитов, а также снижение количества вкладов в валюте. В то же время недавно была новость, что объем валютных вкладов за границей превысил их размер в РФ.

В марте Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты до 9 сентября 2023 года.

Это значит, что физические лица, у которых есть валютные счета, открытые до 9 марта 2022 года, могут снять только те наличные, которые были зачислены до этой даты. Лимит на снятие – 10 тыс. долларов или их эквивалент в евро.

Налоговая отчетность

Что изменится в отчетности за 1 квартал 2023 года

Новый отчетный период наступил. Изменений в отчетности и уплате налогов и взносов в 2023 году много. Какие-то новшества бухгалтеры уже опробовали. Что-то предстоит сделать впервые. Основное изменение – сроки уплаты обязательных платежей и сдачи отчетности по ним.

Что изменится в отчетности за 1 квартал 2023 года

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Налог на прибыль

Учет прошлых расходов в текущем периоде: два подхода

Ошибки в налоговой базе за прошлый период исправляются путем перерасчета налоговой базы и суммы налога за этот период, если в нем получен убыток. Так считает Минфин. Есть противоположная позиция ВС, но ее нужно использовать с осторожностью.

Учет прошлых расходов в текущем периоде: два подхода
Государственные ведомства

Таможня восстановила работу своей IT-инфраструктуры после хакерской атаки

Единая информационная система уже работает в большинстве регионов. Инспекторы ведут документацию в электронном виде, а на некоторых пунктах продолжают использовать бумажные носители.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Ведение бизнеса

Топ-11 способов сократить издержки компании (удивительно, но там ни слова про «порезать маркетинг»)

Летом прошлого года Huawei запустила «режим выживания». Она сократила расходы на неприбыльные направления, вывела бизнес из нескольких стран и заморозили дорогостоящие проекты. Подход Huawei — лишь один из вариантов сократить издержки и вывести бизнес из пике. Расскажем для вас ещё 11 способов работать с затратами.

Топ-11 способов сократить издержки компании (удивительно, но там ни слова про «порезать маркетинг»)
Читать еще