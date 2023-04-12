Набиуллина: полностью отменить валютный контроль невозможно

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что полностью отказаться от валютного контроля невозможно, такие решения защищают интересы страны и ее жителей от санкционного давления. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Надо понимать, что это же не деньги, потерянные для российской экономики, заметная часть той валюты, которую наши компании и граждане держат за рубежом. Это обслуживание внешнеэкономических операций. Санкции затрудняют трансграничные платежи для нас, и таким образом эта проблема решается», – заявила Эльвира Набиуллина.

11 марта 2023 Центробанк зафиксировал рост рублевых депозитов, а также снижение количества вкладов в валюте. В то же время недавно была новость, что объем валютных вкладов за границей превысил их размер в РФ.

В марте Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты до 9 сентября 2023 года.

Это значит, что физические лица, у которых есть валютные счета, открытые до 9 марта 2022 года, могут снять только те наличные, которые были зачислены до этой даты. Лимит на снятие – 10 тыс. долларов или их эквивалент в евро.