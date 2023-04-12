Профпереподготовка бухгалтеров

🔥 Пять вакансий бухгалтера по зарплате, за которую платят больше 100 тыс. рублей. Что вам больше подходит?

В нашей подборке актуальные вакансии, которые в среднем рассматривают сейчас 2-8 человек. Выделитесь на их фоне.

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Мы проанализировали все вакансии, там нет заоблачных требований. А все обязанности по силам выполнить специалисту без серьезного опыта, но с крепким фундаментом знаний.

Кстати, наша программа «Бухгалтер по зарплате» соответствует профстандарту «Бухгалтер», уровень квалификации 5, код, А (250 ак. часов).

Обратите внимание: это курс профпереподготовки, который выпускает универсальных специалистов по зарплате. В нем – все.

Вы получите полный комплекс навыков: от зарплаты, налогов, отчетности до документооборота и 1С. Научитесь рассчитывать зарплату и проводить комплекс операций в 1С: ЗУП, составлять трудовые и гражданско-правовые договоры.

Если заинтересовались, можно узнать подробности у методолога программы Елены Ярушкиной.

Итак, вакансии:

  1. Промышленная организация ищет бухгалтера с опытом от года. Зарплата – от 110 тыс. руб. на руки.

  2. Этот работодатель готов платить до 160 тыс. рублей. Но предупреждает – речь о замещении декретной ставки на 2 года. Зато обещают квартальные премии.

  3. На 100 тыс. рублей ищут бухгалтера по зарплате для ООО с обособкой и двумя ИП с иностранцами на патенте.

  4. Вакансия старшего бухгалтера с зарплатой 120 тыс. руб. на руки, нужно только контролировать отдел из четырех человек.

  5. Здесь задача считать зарплату вахтовикам и сдельщикам. Штат – 250 человек. Зарплата 102 тыс. рублей.

Чтобы усилить свое резюме, прикрепите диплом о профессиональной переподготовке. Его номер мы вносим в государственной реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора, он там будет навсегда.

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