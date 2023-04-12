🔥 Пять вакансий бухгалтера по зарплате, за которую платят больше 100 тыс. рублей. Что вам больше подходит?

Мы проанализировали все вакансии, там нет заоблачных требований. А все обязанности по силам выполнить специалисту без серьезного опыта, но с крепким фундаментом знаний.

Кстати, наша программа «Бухгалтер по зарплате» соответствует профстандарту «Бухгалтер», уровень квалификации 5, код, А (250 ак. часов).

Обратите внимание: это курс профпереподготовки, который выпускает универсальных специалистов по зарплате. В нем – все. Вы получите полный комплекс навыков: от зарплаты, налогов, отчетности до документооборота и 1С. Научитесь рассчитывать зарплату и проводить комплекс операций в 1С: ЗУП, составлять трудовые и гражданско-правовые договоры.

Если заинтересовались, можно узнать подробности у методолога программы Елены Ярушкиной.

Итак, вакансии:

Чтобы усилить свое резюме, прикрепите диплом о профессиональной переподготовке. Его номер мы вносим в государственной реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора, он там будет навсегда.