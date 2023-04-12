Государственные ведомства

Глава Минстроя порекомендовал застройщикам снизить цены

Стоимость новостроек в первом квартале 2023 года выросла на 2,1%, жилье перестали покупать. Чтобы восстановить спрос, застройщикам посоветовали снизить цены.

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Чтобы стимулировать продажи жилья, на него нужно снизить цены. Так считает министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Об этом пишет «RG.RU».

«Некоторым застройщикам хочется задать вопрос – не хотите ли снизить цены немножко, чтобы продалось», – заявил Ирек Файзуллин.

В первом квартале 2023 года цены на новостройки выросли на 2,1%, а за год – на 7,7%.

Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг считает, что нынешний скачок – это признак восстановления рынка, поскольку с 2012 года цены на жилье в реальном выражении снижались.

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