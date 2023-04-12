Воинский учет

Максут Шадаев: поправки о воинском учете нужны для срочников и контрактников, а не для мобилизации

Глава Минцифры ответил на самые горячие вопросы о новых поправках. Вот часть его ответов.

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Про возобновление мобилизации

Поправки с возобновлением мобилизации не связаны.

Сейчас ставку власти делают на «привлечение к службе контрактников на добровольных началах». Кроме того, улучшать систему воинского учета надо прежде всего для призыва на срочную службу, пишет Шадаев в Телеграме.

Про новый реестр военнобязанных

Разработкой занимается Минцифры совместно с Минобороны. Раньше осени реестр не заработает. Больше об этом сегодня писали на «Клерке».

«Цель (реестра) – систематизировать сведения о гражданах, стоящих на воинском учёте, и обеспечить их актуализацию в режиме онлайн».

Про роль Госуслуг, если повестки придут не тем, кому надо

На портале будет много полезных функций на случай неправильных и незаконных решений.

«Если вдруг повестка все же придёт, её можно будет обжаловать на Госуслугах и подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы».

Кроме того, обжаловать можно будет ограничительные меры и неверные данные о себе в реестре.

«Такие обращения будут рассматриваться в ускоренном упрощённом режиме – в течение 5 дней», объяснил Шадаев.

 

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Воинский учет
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