ЭДО

Нужно ли вносить в договор с контрагентом условие об ЭДО? Конечно, вот три варианта

Наши читатели интересуются, как указать в договоре с клиентом, что обмен документами будет осуществляться с помощью ЭДО?

Версия для печати

Условие об ЭДО можно оформить по-разному:

  • отдельным пунктом в договоре (обычно в разделе, где описывается порядок документооборота при исполнении договора);
  • отдельным приложением к договору, если у вас какие-то расширенные требования к электронному документообороту;
  • отдельным соглашением об ЭДО, если у вас несколько действующих договоров и расширенные требования.

Но принципиально соглашение (условие об ЭДО) не является обязательным, потому что электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью равнозначны бумажным документам, подписанным собственноручно (ч. 1 ст. 6 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ).

Электронные документы можно применять в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ (кроме случаев, когда законом или принятым в соответствии с ним НПА предусмотрено обязательное составление бумажного документа).

Эксперт Клерк. Консультации приводит самый простой вариант. Можно добавить в договор пункт примерно такого содержания:

«Стороны соглашаются при наличии технической возможности обмениваться первичными и прочими документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи посредством электронного документооборота, организованного оператором электронного документооборота. Стороны соглашаются применять при осуществлении юридически значимого электронного документооборота квалифицированные электронные подписи, формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством».

Больше не нужно искать ответы на вопросы, а потом перепроверять, верную ли информацию вы найшли. Экономьте время и обращайтесь в Клерк.Консультации. Мы принимаем вопросы без ограничений по количеству, а на ответ берем не больше суток, чаще всего пользователи сервиса получают разъяснение в течение 3-х часов.

Узнайте, как подключить сервис уже сегодня.

Право

Каких родственников закон освобождает от уплаты налога при дарении недвижимости

Определяя порядок налогообложения доходов, полученных в порядке дарения, НК делает исключение для недвижимого имущества. Поговорим о том, при каких условиях получатель дара освобождается от налогообложения.

Каких родственников закон освобождает от уплаты налога при дарении недвижимости

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Обучение для бухгалтеров

Инструмент, который избавит бухгалтеров от вопроса: «Как работать по всем правилам 2023 года»

ЕНП, ЕНС, Соцфонд и постоянные изменения в отчетах достали уже всех. Все настолько кардинально поменялось, что хочется орать и ругаться матом. Но мы знаем, что поможет облегчить вам работу и делать ее в два раза быстрее.

Инструмент, который избавит бухгалтеров от вопроса: «Как работать по всем правилам 2023 года»
Читать еще