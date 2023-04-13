Нужно ли вносить в договор с контрагентом условие об ЭДО? Конечно, вот три варианта

Условие об ЭДО можно оформить по-разному:

отдельным пунктом в договоре (обычно в разделе, где описывается порядок документооборота при исполнении договора);

отдельным приложением к договору, если у вас какие-то расширенные требования к электронному документообороту;

отдельным соглашением об ЭДО, если у вас несколько действующих договоров и расширенные требования.

Но принципиально соглашение (условие об ЭДО) не является обязательным, потому что электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью равнозначны бумажным документам, подписанным собственноручно (ч. 1 ст. 6 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ).

Электронные документы можно применять в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ (кроме случаев, когда законом или принятым в соответствии с ним НПА предусмотрено обязательное составление бумажного документа).

Эксперт Клерк. Консультации приводит самый простой вариант. Можно добавить в договор пункт примерно такого содержания:

«Стороны соглашаются при наличии технической возможности обмениваться первичными и прочими документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи посредством электронного документооборота, организованного оператором электронного документооборота. Стороны соглашаются применять при осуществлении юридически значимого электронного документооборота квалифицированные электронные подписи, формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством».

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