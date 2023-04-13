3-НДФЛ

В декларации 3-НДФЛ на вычет надо указывать ОКТМО из справки, выданной работодателем

Налоговый агент, который выплачивает доход физлицам, может сменить место регистрации. Соответственно, изменится ОКТМО.

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При заполнении декларации 3-НДФЛ физлицам надо ориентироваться на данные справок, выданных налоговым агентом (бывшие 2-НДФЛ).

Неважно, когда сменился адрес работодателя – в течение года или на следующий год, но до сдачи 3-НДФЛ.

ОКТМО в 3-НДФЛ заполняют на основании справок.

Такое разъяснение дает ФНС в разделе ответов на частые вопросы налогоплательщиков.

Раздел 1 формы 3-НДФЛ заполняют в разрезе разных ОКТМО и КБК.

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Ранее УФНС по г. Москве в письме от 08.02.2023 № 20-21/013585@ пояснило, что в форме может быть заполнено несколько разделов 1 с различными кодами ОКТМО или КБК.

Например, если человек работал на двух работах и там разные ОКТМО, то при возврате налога, уплаченного этими работодателями, будет два листа с разделом 1 с разными ОКТМО.

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