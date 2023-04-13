Цифровой рубль

Тестировать цифровой рубль будут еще 19 банков

Новые банки готовы подключиться к тестированию цифрового рубля на реальных клиентах.

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Банки активно интересуются экспериментом с цифровым рублем, к тестированию согласны присоединиться еще 19 организаций. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину.

«У нас уже сформирована вторая волна, порядка 19 банков, обращения есть и от других кредитных организаций, которые получили всю необходимую техническую документацию и готовы реализовывать этот функционал на своей стороне», – сообщила Алла Бакина.

Центробанк ждет создания законодательной базы для цифрового рубля.

Ранее мы писали, что эксперимент с новой цифровой валютой запустят уже в мае 2023 года. До конца апреля депутаты примут закон о цифровом рубле.

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