ЕНП (единый налоговый платеж)

❓🙅 Бухгалтеры не довольны, что 1С ставит мартовские взносы в расходы по УСН за 2 квартал

Страховые взносы за работников, начисленные в марте и уплаченные тоже в марте, в 1С автоматически идут на расходы при расчете налога по УСН за полугодие. В 1 квартале они не учитываются.

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Обсуждение этой проблемы ведут подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Аргументы программистов 1С такие:

Взносы за работников уменьшают аванс по УСН в том периоде, в котором они были оплачены (то есть, списаны ФНС с ЕНС).

ФНС списывает эти суммы по установленным срокам уплаты. Таким образом, взносы за март имеют срок 28.04. Они спишутся с ЕНС 28 апреля и уменьшат налог за полугодие.

Не все согласны с таким мнением

Основной камень преткновения – подтверждение факта уплаты.

Одни считают, что уплата = помещение в резерв по заявлению или срок уплаты по НК РФ (на основании уведомления или РСВ).

Другие считают, что факт уплаты = списание с расчетного счета компании, даже если это ЕНП, который оседает на сальдо ЕНС.

Коллеги отмечают, что технически алгоритм 1С можно обойти – сделать ручные записи. Но как к такому отнесется ФНС, когда будет камералить декларацию по УСН за 2023 год?

Не посчитают ли налоговики, что взносы, уплаченные в марте за март, нельзя учитывать в 1 квартале?

Проблема не нова. Бухгалтеры обсуждают ее давно. Никаких разъяснений в письмах ФНС и Минфина на этот счет пока нет.

Ранее коллеги выражали мнение, что в данном случае надо подать заявление о зачете. То есть, надо 31 марта уплатить взносы за март и в этот же день подать заявление, чтобы их зарезервировали с 31.03 по 28.04. Тогда факт уплаты 31.03 будет задокументирован.

А какое решение в этой ситуации вы считаете правильным?

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ЕНП (единый налоговый платеж)

❓🙅 Бухгалтеры не довольны, что 1С ставит мартовские взносы в расходы по УСН за 2 квартал

Страховые взносы за работников, начисленные в марте и уплаченные тоже в марте, в 1С автоматически идут на расходы при расчете налога по УСН за полугодие. В 1 квартале они не учитываются.

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