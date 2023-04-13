Обзоры для бухгалтера

🏂Почему у компании может упасть выручка, какие проблемы на патенте и что опять с ЕНС. Топ постов Трибуны за день

Наши блогеры иной раз даже нас самих удивляют: столько полезных материалов и рассуждений за один день! Ловите подборку ценного чтения на ночь.

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Крик души предпринимателя о том, что стоило бы поменять в работе новой налоговой системы Минфину и ФНС. Автор пишет, что просто собирает мнения – что думаете вы? Там уже несколько десятков комментариев.

Пост со статистикой: кто доволен своей работой, а кто планирует ее бросить. Там небольшой опрос, чтоб продолжить исследование :)

Это прям практичная и подробная инструкция для всех, кто ведет свой бизнес. Почитайте и берите на заметку.

Тонкости с патентом для многих ИП – уже простые истины, но даже на таких простых истинах можно попасть впросак.

Обзоры для бухгалтера

🏂Почему у компании может упасть выручка, какие проблемы на патенте и что опять с ЕНС. Топ постов Трибуны за день

Наши блогеры иной раз даже нас самих удивляют: столько полезных материалов и рассуждений за один день! Ловите подборку ценного чтения на ночь.

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Компания Apple отказалась от вольфрама, тантала и золота из России

Очередной шаг в сторону разрыва отношений с Россией сделал знаменитый производитель из США: там решили больше не использовать драгоценные металлы из РФ для своей техники. Однако эксперты думают, что полностью отказаться от российских металлов у Apple не получится.

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Спецпроект «Имидж и социально-экономический потенциал Арктической зоны РФ: взгляд россиян»

Аналитический центр НАФИ представляет масштабное социологическое исследование об оценке уровня осведомленности россиян об особенностях Арктической зоны РФ и образе Арктики, сложившемся в восприятии наших соотечественников.

Спецпроект «Имидж и социально-экономический потенциал Арктической зоны РФ: взгляд россиян»
ЕНП (единый налоговый платеж)

❓🙅 Бухгалтеры недовольны, что 1С ставит мартовские взносы в расходы по УСН за 2 квартал

Страховые взносы за работников, начисленные в марте и уплаченные тоже в марте, в 1С автоматически идут на расходы при расчете налога по УСН за полугодие. В 1 квартале они не учитываются.

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