🏂Почему у компании может упасть выручка, какие проблемы на патенте и что опять с ЕНС. Топ постов Трибуны за день

Крик души предпринимателя о том, что стоило бы поменять в работе новой налоговой системы Минфину и ФНС. Автор пишет, что просто собирает мнения – что думаете вы? Там уже несколько десятков комментариев.

Пост со статистикой: кто доволен своей работой, а кто планирует ее бросить. Там небольшой опрос, чтоб продолжить исследование :)

Это прям практичная и подробная инструкция для всех, кто ведет свой бизнес. Почитайте и берите на заметку.

Тонкости с патентом для многих ИП – уже простые истины, но даже на таких простых истинах можно попасть впросак.