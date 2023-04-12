Аналитическая записка. О проблемах бизнес сообщества в связи с введением Единого налогового счета

Вместо упрощения налогового администрирования бизнес-сообщество столкнулось как с его усложнением, так и с дополнительными затратами на его введение. Вот краткие рекомендации Минфину и ФНС России, что нужно сделать максимально быстро и почему.

С 1 января 2023 года в соответствии с федеральным законом № 263-ФЗ от 14.07.2022 года для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой, принципиально изменился порядок уплаты налогов и иных обязательных платежей в связи с введением в действие механизмов Единого налогового счета (ЕНС) и Единого налогового платежа (ЕНП).

В соответствии с указанным законом платежи по налогам, взносам и сборам перечисляются единым налоговым платежом, за исключением некоторых налогов, а также страховых взносов, начисление и уплата которых не регулируется Налоговым кодексом РФ (НК РФ). Закон предусматривает переходный период на 2023 год, который позволяет перечислять налоговые платежи по ранее действующим правилам, но с некоторыми оговорками.

В феврале 2023 года ФНС признала, что с внедрением ЕНС и ЕНП существуют определенные проблемы. Однако по состоянию на апрель 2023 года эти проблемы не только не решены, но и приобретать катастрофические для бизнеса масштабы. Достаточно заглянуть чат телеграмм-канала ФНС , чтобы понять: вопрос серьезный и требует оперативного решения.

Данная аналитическая записка посвящена:

оценке достижения целей, заявленных в пояснительной записке к законопроекту № 46702-8;

текущим проблемам взаимодействия налогоплательщиков с ФНС;

рискам для бизнеса, вызванным введением ЕНС и ЕНП и нерешенными техническими проблемами.

В завершении работы сделаны выводы и намечены предложения по решению проблем.

1. Оценка достижения целей, заявленных в пояснительной записке к законопроекту № 46702-8

Пояснительной запиской (https://sozd.duma.gov.ru/bill/46702-8) к законопроекту заявлено упрощение «порядка уплаты налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных НК РФ (далее – налоги) и совершенствования налогового администрирования». Однако сокращение количества платежных реквизитов только привело к усложнению налогового администрирования налогоплательщиками (см. Приложение 1), а количество платежных поручений осталось тем же.

1.1. Реквизиты, необходимые для идентификации платежа как конкретного обязательства налогоплательщика (ИНН и КПП налогоплательщика, КБК, код по ОКТМО, налоговый период, сумма налога), как ранее содержались в налоговых декларациях и расчётах, так и продолжают оставаться.

В дополнение к ним по каждому налогу и страховому взносу, платежи по которым формируют сальдо ЕНС, необходимо дополнительно подавать уведомления или заявления, содержащие реквизиты, ранее указывавшиеся в платежных поручениях. Трудоёмкость подготовки уведомления позволяет оценивать его как дополнительный отчёт по каждому налогу, несмотря на то, что на все налоги, начисленные к уплате за каждый из 13 расчётных периодов, подаётся только одно уведомление.

Вместо ежемесячного отчёта СЗВ-М введен отчёт «Персонифицированные сведения о физических лицах». Он также сдаётся ежемесячно, но совмещает в себе данные уже двух отчётов – отмененного СЗВ-М и РСВ.

За 2022 год юридическое лицо, применяющее общую систему налогообложения и имеющее имущество и сотрудников, сдало 39 отчётов (по налогам, взносам и бухгалтерскую отчетность), в 2023 году их количество возрастает до 54. Сравнение общего количества отчётов по отдельным налогам и страховым взносам за 2022 и 2023 год приведено в Приложении 2.

Индивидуальный предприниматель без работников, совмещающий УСН и ПСН, за 2022 год подавал только 2 отчета (декларация по УСН и уведомление о зачёте страховых взносов в счёт стоимости патента). За 2023 год ему придётся подать уже 9 отчётов: к указанным ранее добавляются 4 заявления о признании уплаченных им на ЕНС денежных средств страховыми взносами и 3 уведомления об исчисленных налогах.

1.2. Формирование единого сальдо по разным видам налогов привело к проблемам оспаривания требований налоговых органов. Ранее наличие спорной задолженности позволяло уплачивать иные налоги и страховые взносы в обычном порядке, без образования задолженности по ним. По новым правилам, чтобы получить иные права, предоставленные НК РФ, налогоплательщик будет вынужден нести дополнительные расходы на оплату и текущих обязательств, и оспариваемой суммы, которая в случае удовлетворения его требований в суде образует переплату и вернётся на сальдо ЕНС. Таким образом, налогоплательщик поставлен в гораздо более худшее положение.

1.3. Возможность распоряжения «“свободными” денежными средствами» путем возврата или зачёта в счёт других обязательств поставлена в зависимость от сроков проведения камеральной проверки (3 месяца). Таким образом, налогоплательщик теряет возможность оперативно зачесть высвободившиеся средства.

1.4. Значительно усложнилось администрирование по налогу на доходы физических лиц, в отношении которых организации и индивидуальные предприниматели выступают работодателями. 13 периодов, установленных в целях уплаты НДФЛ, не соответствуют календарным месяцам, что, с одной стороны, затрудняет применение налоговых вычетов, с другой – приводит к необходимости дополнительной синхронизации показателей бухгалтерского и налогового учётов.

1.5. Введение дополнительного налогового документооборота значительно затруднило индивидуальным предпринимателям реализацию права на уменьшение подлежащих к уплате налогов по УСН и ПСН на сумму уплаченных ими страховых взносов. Ранее для этого было достаточно только оплатить взносы в соответствующий период, за который они планировали воспользоваться этим правом. С новым порядком при УСН сроки на уплату страховых взносов сокращаются на 6 рабочих дней, при ПСН – на 26 рабочих дней. Более того, он требует от индивидуального предпринимателя дополнительных затрат, в некоторых случаях весьма значительных.

1.6. Логика отнесения налогов к ЕНС также не всегда очевидна. Так, из него выведены страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний выведены из системы ЕНС и НДФЛ иностранных граждан, работающих на патенте (ст. 227.1 НК РФ). Более того, по налогу на профессиональный доход и сборам за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов налогоплательщикам предоставлено право выбора – уплачивать на ЕНС или по своим реквизитам.

2. Текущие проблемы взаимодействия налогоплательщиков с ФНС

Одной из актуальной текущей проблемой, выявленной в результате анализа, является неготовность работников налоговых инспекций разъяснять налогоплательщикам особенности работы с Единым налоговым счётом и уплаты Единого налогового платежа. Они не могут ответить, как сформировалось сальдо и куда оно ушло, а главное – куда ушли остатки, которые были на конец прошлого года и почему часть из них вообще недоступна.

Также налоговыми органами часто нарушаются сроки обработки входящих документов. Так, установлены сроки рассмотрения заявления о распоряжении суммой денежных средств в 1 рабочий день (п. 5 ст. 78 НК РФ) и уведомления об уменьшении стоимости патента в 20 рабочих дней (п. 1.1 ст. 346.51 НК РФ). На практике отказы в удовлетворении заявленных требований задерживают до 10 и 30 рабочих дней соответственно.

При этом у налогоплательщиков нет возможности оперативно узнать о своих текущих обязательствах. По состоянию на 12.04.2023 года в личных кабинетах налогоплательщиков (ИП, ЮЛ и ФЛ) на сайте ФНС (ИП, ЮЛ и ФЛ) нет технической возможности:

увидеть остаток по ЕНС (раздел ЕНС закрыт); получить Справку о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП; получить Справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, взносов, пеней, штрафов, процентов; получить Выписку операций по расчётам с бюджетом (за период до 31.12.2022); подать заявление о распоряжении путем возврата суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента.

3. Риски для бизнеса, вызванные введением ЕНС и ЕНП и нерешенными техническими проблемами

Проведенный анализ показал ущемление прав налогоплательщиков, связанных с исполнением ими обязательств по уплате налогов, сборов и взносов.

Отсутствие возможности узнать, по каким из налогов и страховых взносов проведен зачёт не позволяет организациям и индивидуальным предпринимателям планировать налоговую нагрузку, проводить сверку с бюджетом по конкретным налогам, чтобы в последствии воспользоваться правом на возврат или вычет. Также затрудняется пользование правом на уменьшение налога по УСН и патенту в части страховых взносов, даже если эти взносы уплачены, а сальдо по любой причине не является положительным из-за другого налога или страхового взноса. А отсутствие возможности подтвердить перед контрагентами отсутствие задолженности перед бюджетом не дает им возможности заключать договоры, по условиям которых контрагент требует подтвердить отсутствие задолженности перед бюджетом по налогам, взносам и сборам.

Непредставление или несвоевременное представление уведомлений наказывается штрафом как по п. 1 ст. 126 НК РФ в размере 200 рублей за каждое уведомление, так по п. 1 ст. 15.6 КоАП РФ – от 100 до 300 рублей на руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя.

В свою очередь непредставление индивидуальным предпринимателем заявления о распоряжении суммой денежных средств при уплате страховых взносов приведёт к дополнительным затратам из-за невозможности уменьшить налог по УСН и ПСН. При этом само направление такого заявления может быть связано с существенными расходами.

Выводы и предложения

Проведенный анализ показал, что цели, заявленные в пояснительной записке к законопроекту № 46702-8, в целом не достигнуты: вместо упрощения налогового администрирования бизнес-сообщество столкнулось как с его усложнением, так и с дополнительными затратами на его введение.

Если истинной целью введения новой системы была уплата налогов в единый федеральный центр, то можно было оставить платежные поручения с такими же реквизитами, просто заменив получателя платежа.

Если же действительной целью была прозрачность и понятность для бизнес-сообщества, то вне зависимости от получателя налоговых платежей можно было бы:

1. Отменить необходимость подачи уведомлений и заявлений, вернув указание информации для идентификации налоговых платежей в платежные поручения.

2. Упростить заполнение платежных поручений на уплату налогов и страховых взносов, оставив идентификацию налогоплательщика по КБК и КПП и идентификацию платежа по КБК или условному обозначению, соответствующему назначению платежа.

3. Предусмотреть возможность исключать спорные суммы из задолженностей, формирующих отрицательное сальдо ЕНС, до момента заключения мирового или медиативного соглашения (или иного срока, установленного таким соглашением) или вступления в законную силу решения суда.

4. Установить периоды уплаты НДФЛ, соответствующие календарным месяцам, и разрешить удерживать НДФЛ только при окончательном расчёте за календарный месяц.

5. Исключить из перечня платежей, формирующих сальдо ЕНС:

страховые взносы;

государственные пошлины;

суммы налогов, в отношении которых организация или индивидуальный предприниматель выступает налоговым агентом.

6. Обеспечить оперативный возврат денежных средств, уплаченных налогоплательщиком, в счёт сальдо ЕНС сразу после подачи им уточненной налоговой декларации (расчёта).

На период доработки механизма ЕНС должен быть объявлен мораторий, так как он действительно не работает так, как анонсировалось в пояснительной записке к законопроекту и вызывает дополнительные сложности как у налогоплательщиков, так и у налоговых инспекторов.

Приложение 1

Усложнение налогового администрирования из-за введения ЕНС и ЕНП

1. Увеличение количества отчетов, сдаваемых в течение календарного года

Было до 31.12.2022 Стало после 01.01.2023 Предложения Платежные поручения об уплате налогов и страховых взносов содержали всю необходимую информацию для идентификации платежа (ИНН и КПП налогоплательщика, КБК, код по ОКТМО, налоговый период, сумма налога). В дополнение к платёжным поручениям о перечислении денежных средств на ЕНС до 13 раз в год налогоплательщики обязаны дополнительно формировать уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов (п. 9 ст. 58 НК РФ), а индивидуальные предприниматели также должны подавать заявления о распоряжении суммой денежных средств (п. 2 ст. 78 НК РФ) для признания уплаченных ими сумм страховыми взносами (ст. 430 НК РФ) на каждый период, за который необходимо уменьшить налог по УСН (до 4 заявлений в год) или ПСН (до 2 заявлений в год – при условии получения патента на 12 месяцев). Трудоёмкость подготовки уведомления позволяет оценивать его как дополнительный отчёт по каждому налогу, несмотря на то, что на все налоги, начисленные к уплате за расчётный период, подаётся только одно уведомление. Уведомления и заявления необходимы для идентификации платежа и содержат информацию, которая ранее указывалась в платежном поручении (ИНН и КПП налогоплательщика, КБК, код по ОКТМО, налоговый период, сумма налога). При подаче нескольких уведомлений за один период каждое следующее аннулирует (затирает) предыдущее уведомление, что вызывает сложности и ошибки у налогоплательщиков, так как они привыкли, что после каждой оплаты налога исполнение обязательств учитывается суммированием нарастающим итогом. Более того, из логики п. 9 ст. 58 НК РФ следует, что уведомление необходимо подавать даже в том случае, если налогооблагаемая база по всем налогам равна нулю. 1. Отменить необходимость подачи уведомлений и заявлений, вернув указание информации для идентификации налоговых платежей в платежные поручения. 2. Упростить заполнение платежных поручений на уплату налогов и страховых взносов: - убрать необходимость указания кодов по ОКТМО (муниципальное образование, в котором организация или предприниматель осуществляет деятельность, в подавляющем большинстве случаев могут быть определены по ИНН и КПП налогоплательщика; исключение – юридические лица с обособленными подразделениями и предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения и осуществляющие деятельность не по месту постоянной регистрации); - заменить в платежных поручениях КБК условными обозначениями, соответствующими назначению платежа. Соответствие между условными обозначениями, используемыми налогоплательщиками, и КБК, используемыми Минфином России для учёта бюджетных доходов, может быть установлено посредством переходных таблиц.

2. Влияние требований, оспариваемых в судебном или внесудебном порядке, на формирование отрицательного сальдо по ЕНС

Было до 31.12.2022 Стало после 01.01.2023 Предложения Наличие оспариваемой задолженности позволяло уплачивать иные налоги и страховые взносы в обычном порядке, без образования задолженности по ним. В рамках ЕНС любые обязательства закрываются в следующем порядке: недоимка, текущие обязательства, пени, проценты и штрафы (п. 8 ст. 45 НК РФ). Вне зависимости от обстоятельств её возникновения оспариваемая сумма будет признана недоимкой, и платежи по текущим налоговым обязательствам будут направляться в первую очередь на её погашение. Чтобы воспользоваться правом на возврат или вычет или на уменьшение налога по УСН и ПСН в части страховых взносов, налогоплательщик будет вынужден оплачивать и оспариваемую сумму, и текущие обязательства. Предусмотреть возможность исключать спорные суммы из задолженностей, формирующих отрицательное сальдо ЕНС, до момента заключения мирового или медиативного соглашения (или иного срока, установленного таким соглашением) или вступления в законную силу решения суда.

3. Невозможность оперативного зачёта переплаты по одному обязательству в счёт другого или её возврату

Было до 31.12.2022 Стало после 01.01.2023 Предложения При наличии переплаты по одному налогу или страховому взносу налогоплательщик имел право в любой момент подать заявления о возврате или о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) в счёт задолженности по другому обязательству. Подача уточненной налоговой декларации или расчёта, в которых по соответствующему налогу или страховому взносу были заявлены суммы к возмещению либо уменьшены причитающиеся к уплате суммы, не влияла на возможность распоряжения денежными средствами, считающимися переплатой. Возможность подачи заявлений о распоряжении суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента, путем возврата или путём зачёта увязана не только с самим фактом подачи уточненной налоговой декларации, но и проводимой после неё камеральной проверкой (пп. 3 п. 5 ст. 11.3 НК РФ). Сроки камеральных проверок установлены п. 2 ст. 88 НК РФ и составляют 3 месяца со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) (по НДС - 2 месяца). Таким образом, организация или индивидуальный предприниматель не могут оперативно зачесть переплату и для поддержания положительного сальдо ЕНС вынуждены изыскивать дополнительные средства. Обеспечить оперативный возврат денежных средств, уплаченных налогоплательщиком, в счёт сальдо ЕНС сразу после подачи им уточненной налоговой декларации (расчёта).

4. Фактическое сокращение сроков на уплату ИП страховых взносов по ст. 430 НК РФ и зачета их в счет обязанности по налогу по УСН или ПСН

Было до 31.12.2022 Стало после 01.01.2023 Предложения Зачет страховых взносов в счет обязанности по налогу по УСН или ПСН зависел только от даты их оплаты налогоплательщиком согласно платёжному поручению. Уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, могло быть подано после завершения соответствующего периода, так как не влияло на другие обязательства налогоплательщика, и на бумажном носителе. При необходимости зачёта страховых взносов в счет обязанности по налогу по УСН или ПСН необходимо учитывать сроки: - зачёта платежа на ЕНС (до 5 рабочих дней); - рассмотрения заявления о распоряжении суммой денежных средств (до 1 рабочего дня – п. 5 ст. 78 НК РФ); - рассмотрения уведомления об уменьшении стоимости патента НК РФ не установлен, при этом в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления налоговый орган вправе вынести отказ в таком уменьшении (п. 1.1 ст. 346.51 НК РФ). Таким образом, при УСН сроки на уплату страховых взносов сокращаются на 6 рабочих дней, при ПСН – на 26 рабочих дней. При этом уплаченные суммы не зачисляются именно как страховые взносы, а резервируются до срока платежа (31 декабря и 1 июля соответственно), для сохранения этого резерва необходимо поддерживать сальдо на ЕНС всегда положительным (п. 10 ст. 45 НК РФ). При этом заявление о распоряжении суммой денежных средств заявления о распоряжении суммой денежных средств может быть подано только в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика (п. 4 ст. 78 НК РФ). Это требует от ИП дополнительных затрат на приобретение защищённого носителя (токена) и лицензии на специализированное программное обеспечение КРИПТО ПРО, а от ИП, проживающих в удалённой местности, – также и значительных транспортных расходов. 1. Отменить необходимость подачи заявления о распоряжении суммой денежных средств, вернув указание информации для идентификации платежей по страховым взносам в платежные поручения. 2. Исключить страховые взносы ИП по ст. 430 НК РФ из формирования сальдо ЕНС.

5. Изменение порядка начисления и уплаты НДФЛ привело к усложнению бухгалтерского и налогового учёта

Было до 31.12.2022 Стало после 01.01.2023 Предложения Расчёт налога производился только после начисления заработной платы за календарный месяц, удержание - только после её фактической выплаты, перечисление в бюджет – не позднее следующего дня после удержания налога. Налоговые вычеты применялись последовательно за каждый календарный месяц в порядке, предусмотренном ст. 218 НК РФ. Расчет налога производится 2 раза в месяц (после каждого начисления заработной платы), удержание – также 2 раза в месяц (п. 4 ст. 226 НК РФ), перечисление в бюджет - 1 раз в месяц. Дополнительно необходимо подать уведомление по зачислению денежных сумм с ЕНС как НДФЛ. Если удержание НДФЛ произошло в разные налоговые периоды, то необходимо подать ещё одно уведомление (п. 9 ст. 58 НК РФ). При этом в целях уплаты НДФЛ установлено 13 периодов (п. 6 ст. 226 НК РФ), не соответствующих календарным месяцам, что, с одной стороны, затрудняет применение налоговых вычетов, с другой – приводит к необходимости дополнительной синхронизации показателей бухгалтерского и налогового учётов. 1. Установить периоды уплаты НДФЛ, соответствующие календарным месяцам. 2. Установить возможность удержания НДФЛ только при окончательном расчёте за календарный месяц.

6. Отсутствие понятной логики включения налоговых платежей в формирование сальдо ЕНС

Было до 31.12.2022 Стало после 01.01.2023 Предложения Каждый налог, страховой взнос и другой обязательный платёж в бюджет был самостоятельным, его администрирование проводилось налогоплательщиком по понятным правилам. Часть обязательных платежей уплачивается на ЕНС, а часть уплачивается налогоплательщиком по собственным реквизитам (п. 1 ст. 58 НК РФ). При этом логика такого распределения не всегда очевидна: - страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний выведены из системы ЕНС, все другие страховые взносы являются её частью; - НДФЛ иностранных граждан, работающих на патенте (ст. 227.1 НК РФ), несмотря на то, что является налогом, также не попадает на ЕНС. Более того, по налогу на профессиональный доход и сборам за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов налогоплательщикам предоставлено право выбора – уплачивать на ЕНС или по своим реквизитам. 1. Исключить из перечня платежей, формирующих сальдо ЕНС: - страховые взносы; - государственные пошлины. 2. Исключить из перечня платежей, формирующих сальдо ЕНС, суммы налогов, в отношении которых организация или предприниматель выступает налоговым агентом.

Приложение 2

Сравнение количества отчётов по налогам и страховым взносам за 2022 и 2023 годы