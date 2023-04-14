Антиотмывочный закон не будет действовать на религиозные организации

Госдума приняла во втором чтении законопроект, по которому организации и созданные ими юрлица могут не сообщать Росфинмониторингу о своих бенефициарах. Об этом пишет «ТАСС».

На религиозные организации не будут распространяться требования закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Законопроект был одобрен «в связи с низкими рисками» в религиозной сфере.

К таким организациям относятся юридические лица, которые производят или продают религиозные предметы и литературу. Они должны быть включены в перечень, утвержденный Правительством РФ.