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Следователей попросили не сокращать путь до уголовного дела по налогам

Правоохранители могут использовать информационный обмен с ФНС, чтобы быстрее получать материалы для возбуждения дел. Однако Генпрокуратура считает, что подозреваемым нужно дать 75 дней на погашение недоимок.

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Генпрокуратура опубликовала проект приказа о надзоре за исполнением законодательства в налоговой сфере. Документ затрагивает порядок возбуждения уголовных дел по преступлениям в области налогов. Об этом пишет «Коммерсант».

В 2022 году вернули порядок возбуждения уголовных дел, который был в 2011-2014 годах. Следствие начинается лишь по материалам от налоговых органов.

Если решение по результатам налоговой проверки вступило в силу, а недоимка не погашена за 75 дней, то инспекторы обязаны отправить материалы дела следователям. Так гласит ст. 32 Налогового кодекса.

Однако на практике следователи заводят уголовные дела, не дожидаясь положенного срока. Статья 82 НК предусматривает обмен информацией между госорганами о нарушениях. По этому каналу следствие быстрее получает информацию для возбуждения дел.

Возникла коллизия, которая вредит бизнесменам.

«Известно уже о нескольких таких случаях – и в Москве, и в регионах», – сообщил вице-президент по правовому регулированию и правоприменению РСПП Александр Варварин.

В своем приказе Генпрокуратура подчеркивает, что прокуроры должны заводить дела только по материалам, направленным в рамках ст. 32 НК.

Партнер МЭФ LEGAL Александр Ерасов сообщил, что у правоохранительных органов все равно останется лазейка, которая позволит заводить дела быстрее. В УПК так и не внесли изменения про налоговые проверки и там нет прямых отсылок к ст. 32 НК.

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