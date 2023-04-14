Обособленные подразделения, филиалы

Для расчета налога на прибыль по обособке учитывают стоимость основных средств

Компания с обособленными подразделениями должна высчитывать долю налога на прибыль в региональный бюджет пор каждой обособке.

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Для распределения (доли) учитывают такие показатели (п. 2 ст. 288 НК РФ):

  • удельный вес среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда);
  • удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества.

Определяют эти два показателя и потом считают среднюю арифметическую величину.

Минфин в письме от 14.03.2023 № 03-03-06/1/21052 пояснил, что при определении удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества учитывается только остаточная стоимость основных средств.

Показатели определяются исходя из данных налогового учета.

Кстати, Минфин планировал изменить формулу расчета доли прибыли. Сейчас можно учитывать или ССЧ, или ФОТ. Фонд оплаты труда хотят исключить из формулы. То есть у компании не будет выбора. Считать долю налога по обособке надо будет только по численности и ОС.

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