Трудовые отношения

«Норникель» купит акции на 6 млрд рублей и раздаст их сотрудникам

В рамках программы «Цифровой инвестор» сотрудники предприятия получат цифровые финансовые активы компании. С них можно получать дополнительный пассивный доход.

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Дочерняя компания «Норильского никеля» ООО «Проектные сервисы» с 1 мая до 31 декабря 2023 года выкупит до 407 344 акций на Московской бирже или на внебиржевом рынке. Об этом сообщается на сайте компании.

Под эти акции создадут ЦФА Token, которые получат сотрудники в качестве мотиваций. Примерная стоимость затрат составит 6,2 млрд рублей.

На предприятии действует корпоративная программа «Цифровой инвестор», которая предполагает, что все сотрудники смогут получить от двух до десяти единиц цифровых финансовых активов.

Их выпускают под акции компании: один ЦФА равен стоимости одной акции, с них можно получать дивидендный доход.

Ранее Владимир Потанин заявлял, что 25% предприятия должны принадлежать его сотрудникам. Компания Потанина «Интеррос» – основной акционер «Норникеля».

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