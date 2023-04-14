УСН

📈 Лимит дохода по УСН хотят увеличить в два раза

Сейчас применять УСН (по повышенным ставкам) можно до достижения дохода 200 млн рублей (плюс индексация). Этот лимит хотят повысить.

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В Госдуму внесен законопроект, по которому лимит дохода увеличивается с 200 до 400 млн рублей.

Речь идет о лимите для ставок 8% (объект «доходы») и 20% (объект «доходы минус расходы»).

Авторы проекта – депутаты от ЛДПР.

Напомним, с учетом индексации в 2023 году действую такие лимиты дохода по УСН:

  • 188,55 млн рублей – для стандартных ставок УСН;
  • 251,4 млн рублей – для повышенных ставок УСН.

Кстати, в прошлом году было несколько попыток увеличить лимит дохода по УСН. Поручение проработать этот вопрос давал президент, в Думу вносили законопроекты.

Источник:
«Клерк»
Рубрика:
УСН
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