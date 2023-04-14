📈 Лимит дохода по УСН хотят увеличить в два раза

В Госдуму внесен законопроект, по которому лимит дохода увеличивается с 200 до 400 млн рублей.
Речь идет о лимите для ставок 8% (объект «доходы») и 20% (объект «доходы минус расходы»).
Авторы проекта – депутаты от ЛДПР.
Напомним, с учетом индексации в 2023 году действую такие лимиты дохода по УСН:
- 188,55 млн рублей – для стандартных ставок УСН;
- 251,4 млн рублей – для повышенных ставок УСН.
Кстати, в прошлом году было несколько попыток увеличить лимит дохода по УСН. Поручение проработать этот вопрос давал президент, в Думу вносили законопроекты.