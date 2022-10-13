🔥 Лимит дохода по УСН предложили повысить с 200 до 500 млн рублей

Законопроект с такими поправками в НК РФ внесли в Госдуму депутаты Ярославской области.

Повышение лимитов такое: для дохода по УСН — с 200 млн до 500 млн рублей;

для численности по ПСН — с 15 до 50 человек;

для доходов по ПСН — с 60 до 120 млн рублей.

При этом лимит дохода по ПСН будут индексировать.

Кстати, ранее Владимир Путин давал поручение проработать вопрос по повышению лимита доходов по УСН. Но Минфин высказался против.

Недавно стали известны коэффициенты-дефляторы для расчета лимитов в 2023 году.

Таким образом, в 2023 году предел доходов для применения УСН составит: