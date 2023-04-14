УК РФ

С уголовными делами по налогам может стать чуть больше ясности, и в этом может помочь Генпрокуратура, считают эксперты

За уголовными делами по налоговым преступлениям хотят установить более четкий контроль. Генпрокуратура обсуждает проект нового приказа. Мы спросили у экспертов, что может изменить этот документ.

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На «Клерке» сегодня писали, что следователей попросили не сокращать путь до уголовного дела по налогам. Вот что говорит по этому поводу адвокат по уголовным делам Руслан Зафесов:

– Обсуждаемый проект приказа Генпрокуратуры может стать пока единственным официальным разъяснением о применении так называемого «нового» порядка возбуждения уголовных дел по неуплате налогов. Так как на практике до сих пор существуют разночтения по поводу возможности возбуждать уголовные дела без решения налогового органа – при том, что поправки приняли уже год назад.

Вообще, возбуждение уголовных дел без налогового решения давно исключили из своей практики следственные подразделения субъектов РФ, где традиционно был большой объем материалов, направляемых налоговиками. В тех же регионах, где количество материалов невелико, встречались факты возбуждения уголовных дел до завершения налоговой проверки.

Эксперт убежден: проект приказа формально на сотрудников СК РФ распространяться не будет. Но на деле следственные органы под угрозой отмены постановления о возбуждении уголовного дела будут учитывать позицию прокуратуры.

В положительном ключе оценивает проект приказа и Мария Ильяшенко, управляющий партнер в «Юридическое партнерство Курсив», автор курсов и вебинаров «Клерка».

– Возвращение порядка возбуждения уголовных налоговых дел только по результатам налоговых проверок – это хороший тренд для бизнеса. Но очевидно, что правоохранители с этим не согласны. Опасными выглядят как попытки возбуждения уголовных дел до истечения срока для добровольной уплаты налога, так и тенденции квалификации уголовных дел, связанных с неуплатой налогов, по иным составам. Например, такие как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.174.1 НК РФ).

Предпринимателям важно акцентировать внимание на нарушениях нового порядка, считает Мария Ильяшенко. И привлекать к данным фактам внимание общественности и СМИ. Безусловно, подобные попытки правоохранительных органов на местах должны пресекаться. И хорошо, что Генпрокуратура обращает внимание на подобные эксцессы.

 

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УК РФ

С уголовными делами по налогам может стать чуть больше ясности, и в этом может помочь Генпрокуратура, считают эксперты

За уголовными делами по налоговым преступлениям хотят установить более четкий контроль. Генпрокуратура обсуждает проект нового приказа. Мы спросили у экспертов, что может изменить этот документ.

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