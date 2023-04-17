Налоговики персонально уведомят руководителей ТСЖ и ГСК о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ

Бросайте бухгалтерию, в маркетинге платят больше

Получите красный диплом о профессиональной профпереподготовке — станьте интернет-маркетологом. Помогайте бизнесу продвигать товары и зарабатывайте 150 000 ₽ в месяц. Мы готовы научить вас этой профессии за два месяца. Вы сможете:

• строить продуктовые гипотезы;

• работать с аналитикой;

• настраивать любую рекламу под потребности бизнеса;

• создавать посадочные страницы;

• использовать все каналы для продвижения бизнеса.



Курс стоит меньше 50 000 ₽ и отбивает все траты за один месяц работы маркетологом. Новый учебный поток стартует через две недели — успейте записаться или заполняйте форму ниже — расскажем больше.