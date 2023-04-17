Некоммерческие организации

Налоговики персонально уведомят руководителей ТСЖ и ГСК о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ

Для ряда некоммерческих организаций облегчат процесс сохранения статуса действующих. Для них будут преференции при исключении из ЕГРЮЛ.

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Товарищества собственников недвижимости и потребительские кооперативы, которых налоговики запланировали принудительно исключить из ЕГРЮЛ, получат уведомление.

Опубликован Федеральный закон от 14.04.2023 № 126-ФЗ с поправками в закон о госрегистрации.

Причина поправок – постановление Конституционного суда № 51-П/2021 от 02.12.2021 по делу об исключении из ЕГРЮЛ гаражного кооператива.

ГСК исключили из ЕГРЮЛ, но владельцы гаражей об этом не знали, платили членские взносы.

КС указал, что надо менять нормы закона о госрегистрации при исключении из ЕГРЮЛ некоммерческих организаций.

 

Смотрите в нашей таблице, какие нормы закона № 129-ФЗ забраковал Конституционный суд и что изменится по проекту.

Норма закона № 129-ФЗ, на которую указал КС

Краткое содержание нормы

Какие поправки внес закон № 126-ФЗ

Пункт 1 статьи 21.1

Юрлицо могут исключить из ЕГРЮЛ, если оно не сдает отчеты 12 месяцев и нет движений по счету.

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Пункт 2 статьи 21.1

При наличии этих признаков (нет отчетов и движений по счету) фирму исключат из ЕГРЮЛ, если только она не в банкротстве.

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Пункт 3 статьи 21.1

Решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ публикуют в «Вестнике регистрации». Сообщают, куда заинтересованным лицам слать заявления.

Добавили пункт 3.1 статьи 21.1.

Через 3 дня после принятия решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ еще направят уведомление организации и ее руководителю. Предупредят, что исключение из ЕГРЮЛ можно остановить.

Пункт 4 статьи 21.1

Мотивированное заявление можно отправить в течение 3 месяцев со дня публикации. Исключение из ЕГРЮЛ отменят.

Мотивированное заявление можно отправить в течение 3 месяцев со дня направления уведомления. Исключение из ЕГРЮЛ отменят.

Пункт 7 статьи 22

Если заявление не поступало, налоговики исключают организацию из ЕГРЮЛ.

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