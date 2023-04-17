Каждый третий сотрудник мечтает стать директором компании, в которой он работает

26% сотрудников мечтают стать генеральным директором компании, в которой они работают. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Стать руководителем хотели бы 33% мужчин и только 17% женщин.

Сотрудники, которые зарабатывают больше 80 тыс. рублей стремятся получить руководящую должность в два раза чаще, чем опрошенные с зарплатой от 30 тыс. рублей.

Больше всего руководить компанией своего работодателя желают программисты (32%) и инженерно-технические работники (29%).

Меньше всего директорское кресло привлекает секретарей (9%), бухгалтеров, психологов и фармацевтов (11%).