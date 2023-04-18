ЕНП (единый налоговый платеж)

Налоговики на местах не знают про способ уплаты налогов платежкой-02 и требуют уведомления

Не все бухгалтеры еще разобрались во всех вопросах по ЕНС. И как показывает практика, полного понимания всех нюансов новой системы нет и у налоговиков.

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Например, ИФНС требует у бизнеса уведомление на аванс по УСН, хотя уплата налога идет платежками со статусом 02 сразу на КБК налога.

Об этом рассказала бухгалтер в Telegram-чате ФНС.      

Инспектор удивился, что есть еще альтернативный метод уплаты налогов без уведомления.

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Бухгалтеру сообщили, что уведомление нужно в любом случае, иначе начисления не произойдет.

Причем это не единичный случай. Такие жалобы в чате ФНС есть еще.

Между тем, по нормам закона №263-ФЗ в 2023 году действует переходный период, когда налоги можно платить платежками-уведомлениями и не подавать уведомления.

Ранее коллеги рассказывали, что при уплате фиксированных взносов платежками-02 местные налоговики требуют с них заявление о зачете, хотя по разъяснения ФНС оно не нужно.

Добавим, что периодически выявляются все новые проблемы с ЕНС (не считая того, что личные кабинеты до сих пор не работают и собственное сальдо ЕНС для многих ­– тайна за семью печатями).

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Бухгалтеры не понимают, как им во 2 квартале уменьшить аванс по УСН, ранее начисленный в 1 квартале.

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