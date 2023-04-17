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Авиабилеты могут подорожать на 15-30% из-за нехватки субсидий

Пока что авиакомпаниям не одобрили субсидии, которые у них были в 2022 году. Не исключено, что может сократиться число авиарейсов.

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Внутренние авиаперевозки могут подорожать 15-30% без субсидий авиакомпаниям. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на замглавы Минтранса Игоря Чалика.

«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%», – сообщил Игорь Чалик.

Также он добавил, что возможно сократится количество рейсов. В том числе из-за закрытия 11 аэропортов на юге страны.

Сейчас Минтранс работает над тем, чтобы продлить субсидии для авиакомпаний в летний период.

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