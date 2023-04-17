🤔11% россиян считают работу бухгалтера скучной: итоги опроса

Аналитики сервиса SuperJob спросили россиян, какую работу они считают самой скучной. Вот какие получились результаты.
Тройка «самых скучных» профессий выглядит так:
- охранник (скучной эту работу считают 13% респондентов);
- бухгалтер (такой вариант назвали 11%);
- продавец (5%).
Назвали скучными свои рабочие обязанности:
- офис-менеджеры – 20%;
- сисадмины – 14%;
- операторы колл-центров – 12%.
Им их ежедневная работа кажется просто беспросветной.
Интересно, что сами бухгалтеры говорят, что никогда не скучают на работе. Таких 58%.
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