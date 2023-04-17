🤔11% россиян считают работу бухгалтера скучной: итоги опроса

Аналитики сервиса SuperJob спросили россиян, какую работу они считают самой скучной. Вот какие получились результаты.

Тройка «самых скучных» профессий выглядит так: охранник (скучной эту работу считают 13% респондентов);

бухгалтер (такой вариант назвали 11%);

продавец (5%).

Назвали скучными свои рабочие обязанности:

офис-менеджеры – 20%;

сисадмины – 14%;

операторы колл-центров – 12%.

Им их ежедневная работа кажется просто беспросветной.

Интересно, что сами бухгалтеры говорят, что никогда не скучают на работе. Таких 58%.

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