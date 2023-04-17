Общество

🤔11% россиян считают работу бухгалтера скучной: итоги опроса

Это всего на два процента меньше, чем те, кто считает такой профессию охранника.

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Аналитики сервиса SuperJob спросили россиян, какую работу они считают самой скучной. Вот какие получились результаты.

Тройка «самых скучных» профессий выглядит так:

  • охранник (скучной эту работу считают 13% респондентов);
  • бухгалтер (такой вариант назвали 11%);
  • продавец (5%).

Назвали скучными свои рабочие обязанности:

  • офис-менеджеры – 20%;
  • сисадмины – 14%;
  • операторы колл-центров – 12%.

Им их ежедневная работа кажется просто беспросветной.

Интересно, что сами бухгалтеры говорят, что никогда не скучают на работе. Таких 58%.

Если и вы так думаете, то вас точно оценят работодатели в разделе «Вакансии» на «Клерке». Выбирайте подходящую вакансию и откликайтесь :)

Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Общество
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