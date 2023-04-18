УСН

⚡⚡ Упрощенщиков запугивают выездной из-за высокой доли расходов

Инспекторам на местах дали указание отслеживать компании на упрощенке, у которых доля расходов превышает 83%.

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О том, что налоговики рекомендовали доплатить налог и пересдать декларацию, чтобы не попасть на выездную, рассказала наша читательница.

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Фантазия инспекторов не имеет границ. А грамотно реагировать на их заявления мы научим.

Почему налоговики стали придираться к компаниям на упрощенке и как отвечать на их претензии рассказываем на курсе «Главный бухгалтер на УСН».

Прямо сейчас вы можете посмотреть демо-урок и узнать, при каких условиях вы вправе применять спецрежим.

Он вам обязательно понравится. Но обратите внимание на остальные блоки программы: 23 раздела, включающие работу с дебиторами, кассой, основы управленческого учета и практикум по работе в Excel + подготовка к аттестации.

Вы получите все фундаментальные знания, которые необходимы главбуху компании на упрощенке. И сможете смело отбиваться от попыток налоговиков припугнуть вас выездной.

На курсе рассказываем про особенности камералок, тренды налоговых проверок, встречек, допросов и прочих малоприятных контактов с инспекцией.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
УСН
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