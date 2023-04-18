Банки собираются обмениваться данными клиентов для оценки их платежеспособности

Банки хотят передавать друг другу данные клиентов в обезличенном виде, чтобы качественней проводить оценку финансового положения заемщика. Об этом пишут «Ведомости».

В пилотном проекте по обмену информацией будут участвовать «Тинькофф банк», Экспобанк и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). Они будут передавать друг другу сведения о финансовом положении клиентов, которые собираются оформить кредит.

Кредитные организации будут видеть только «скорбалл» клиента, а не количество средств на счетах. Точные данные передаваться не будут.

Директор департамента розничных рисков банка «Зeнит» Александр Шорников заявил, что проект уже готов к запуску.

Однако нужно, чтобы Центробанк одобрил механизм расчета долговой нагрузки и финансового положения клиентов.

13 апреля 2023 года первый зампред ЦБ Ольга Скoробогатова заявила, что Банк России поддержит инициативы участников рынка, только если они не будут использоваться в интересах небольшой группы.