Управленческий учет

🥴 😤 Бизнес прибыльный, а кассовые разрывы – бесконечные. Прибыли нет, но в кассе – деньги

Накидаете еще финансовых парадоксов? А для тех, кто не в теме – поясним.

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Если бизнес получает оплату по факту, а с поставщиками, например, рассчитывается авансом, то в этой ситуации постоянно не хватает денег на операционку. Хотя в отчете о прибылях и убытках и в балансе собственник увидит прибыль.

Если же покупатели постоянно платят авансами, то бизнес тратит деньги еще невыполненного заказа на покрытие убытков прошлых периодов. И часто даже собственник не в курсе, что так происходит.

Избежать подобных ситуаций и точно знать финансовый результат бизнеса помогают базовые управленческие отчеты и специалист, который в них разбирается.

Таких мы обучаем на курсе «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

Вы скажете, что управленка – не зона ответственности бухгалтера. А мы скажем, что бизнес уже так не считает. 

Среди практиков лишь извечный спор: где вести управленческий учет. Мы обучаем вести управленку и в 1С, и в Excel и в Google.

Чаще всего бухгалтеры, которые приходят к нам на курс, собирают данные по движению денег в Excel, там нет никакой структуры, просто добавляются статьи движения денег по мере их появления. Но не всегда верным образом. А значит, получить реальные цифры в отчете сложнее.

Составители нашего курса рекомендуют использовать 1С. Там можно настроить сразу отчет по движению денег, видеть все по статьям. Это облегчает контроль остатка денежных средств. На другие отчеты полагаться не стоит, ведь в электронных таблицах подделать отчетность достаточно просто.

Посмотрите демо-урок, оплачивать его не нужно: Выгрузка данных из 1С и банка и составление ОДДС.

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