Налог на прибыль

Когда расходы на доставку вахтовиков до работы можно учесть для налога на прибыль

Сотрудников-вахтовиков можно доставлять до работы и включать такие затраты в расходы. Но есть условие – такая доставка должна быть предусмотрена коллективным договором.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 16.03.2023 № 03-03-06/1/22134.

Речь идет о доставке из дома или от места сбора до места работы.

Кстати, с 1 марта 2023 года заработали поправки в ТК РФ, которые обязывают работодателей доставлять вахтовиков от места сбора до места работы и разрешают компенсировать им дорогу от дома до места сбора.

В этой связи изменился подход к обложению стоимости доставки НДФЛ и взносами. А вот по части налога на прибыль все осталось как прежде – учитывать расходы можно, если они предусмотрены колдоговором.

Аналогичные разъяснения, например, Минфин давал в письме от 29.12.2021 № 03-03-06/3/107474.

Ранее мы делали разбор новой нормы ТК РФ о расходах на доставку вахтовиков – как это надо учитывать для НДФЛ, страховых взносов, налога на прибыль.

Что касается доставки на работу обычных сотрудников (не вахтовиков), то с такими расходами все сложнее. Минфин разрешает их учитывать только в исключительных случаях.

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