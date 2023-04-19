Общество

Конфискованное жилье коррупционеров будут продавать в пользу государства

Депутаты создали законопроект о продаже конфискованного жилья. Это поможет пополнить бюджет и направить средства на поддержку нуждающимся.

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К первому чтению готовится законопроект о продаже конфискованного жилья чиновников-коррупционеров. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

«Действующий в настоящее время механизм распоряжения жильем, изъятым за коррупционные преступления, малоэффективен и не позволяет добиться адресной поддержки нуждающихся категорий граждан. А главное, несет значительные риски злоупотреблений», – сообщил председатель комитета Сергей Гаврилов.

Сейчас в законодательстве нет механизма, по которому бюджет может получить доход от продажи конфискованного жилья.

В казне находится 140 конфискованных объектов жилого фонда, из которых 32 квартиры пока нельзя выставить на торги. Однако Госдума подготовила законопроект, чтобы это исправить.

Идею о том, чтобы жилье коррупционеров продавать на аукционе, а вырученные деньги отправлять на пенсии, начали обсуждать довольно давно. Такое предложение еще в начале марта делал Минфин

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