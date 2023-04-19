Глава комитета Госдумы Аксаков раскритиковал идею ограничить хранение наличных больше 1 млн рублей

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что наличные и безналичные деньги равны, и если ограничить объем наличных сбережений, то в обществе начнутся волнения. Об этом пишет «Парламентская газета».

«Вассерман предлагает фактически запретить или ограничить хождение наличных. Я бы поспорил, это предложение человека не из нашей сферы, в которой дискутируются такие вопросы», – заявил Анатолий Аксаков.

Ранее депутат ГД Анатолий Вассерман анонсировал законопроект, согласно которому жители страны должны сообщать в ФНС о наличных сбережениях больше 1 млн рублей.

Минфин также не поддерживает инициативу Анатолия Вассермана. Там считают, что это «не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан».