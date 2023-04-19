На «Контур» стали обижаться за навязчивые звонки и не всегда помогающую техподдержку. При этом хвалят обновления и отдельно Контур.Экстерн

В отзывах на «Клерке» оценки у «Контура» невысокие, но вот самих отзывов при этом мало. Давайте вместе разбираться, что из них правда :)

«Не нравится, что в последние года три участились навязчивые звонки, навязчивые продажи, еще и наврать могут. Выставят счет и сразу звонят когда оплатите, сможете оплатить до конца недели, а до конца месяца? Начинают звонить и присылать счета минимум за два месяца до окончания срока. У нас несколько организаций и почти ежедневно один звонок из Контура по любой теме, это напрягает», пишет, например, пользователь с ником Zosa66.

В своем отзыве он добавляет «Работаю с Контуром лет 20, все было нормально. Самое главное это конечно Экстерн, считаю он лучший из всех программ Контура».

Еще одна читательница тоже жалуется, что звонки стали навязчивыми – а она прощаться со СБИСом, например, не планирует.

В чатах бухгалтеров наши читатели жалуются меньше:

«Спрашивают какая программа лучше для учёта. Тройка выглядит так: 1. 1СБухгалтерия; 2. Сбис-бухгалтерия.3. Контур-бухгалтерия, но есть ещё те, о которых мало кто знает...»

Есть другие градации:

«По удобству для меня на первом месте Контур, потом СБИС, третье место – Астрал».

А как вам работа с Контуром? Напишите в комментариях или в отзывах на страничке в «Рейтинге компаний»: «Контур» обязательно увидит ваш отзыв.