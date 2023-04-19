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НДФЛ

Раньше для НДФЛ датой дохода в виде зарплаты был последний день месяца, а теперь – день выплаты

С 2023 года порядок удержания НДФЛ с зарплаты изменился, но размер налоговых обязательств не изменился, напоминает Минфин.
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В письме от 05.04.2023 № 03-04-05/30041 ведомство поясняет, как было, и как стало.

Смотрите эти разъяснения в нашей таблице.

Удержание НДФЛ

Примечание

до 1 января 2023

по окончании месяца, за который начислялась зарплата

учитывая, что зарплата выплачивается ежемесячно, то и налог удерживался и перечислялся в бюджет ежемесячно

с 1 января 2023

непосредственно при выплате зарплаты

учитывая, что зарплата выплачивается ежемесячно, то и налог удерживается ежемесячно, но с учетом смещения сроков удержания налога, а именно при каждой выплате зарплаты.

Комментарии

12
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    что это вообще было? для кого это?

  • Логотип SFERA-STK
    SFERA-STK 1 час назад

    Правила бухучета в топку? Хотя да, есть учет по оплате, но сколько народу его использует? Поток ФСБУ не кончается, строго оповещая, что не дай бог нарушить столь серьезные правила. А тут раз, и  все обнулилось

    • Логотип n@tti
      n@tti 1 час назад

      nattiБухгалтер

      а причем тут бухучет?

      • Логотип SFERA-STK
        SFERA-STK 36 минут назад

        К слову))), мы ж бухгалтеры пока еще обзываемся А не налоггалтеры), в переводе держатели книг(учета)

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 33 минуты назад

          Главный бухгалтер

          сегодня, видимо, что-то случилось..... что статьи выкладывают, что комментарии пишут.....

          SFERA-STK, Вы-то хоть про что?

          • Логотип SFERA-STK
            SFERA-STK 17 минут назад

            Нахожусь в облаке): под коркой все еще существует сознание об обещанном лет 15 назад сближении бухгалтерского и налогового учета, понимаю, что пора расстаться с иллюзиями, НО... и да, весеннее обострение

        • Логотип n@tti
          n@tti 15 минут назад

          nattiБухгалтер

          т.е. исходя только из названия должности считаете применение НК и ведение НУ излишним?

          • Логотип SFERA-STK
            SFERA-STK 3 минуты назад

            Нет, не считаю, принятие действительности-наше всё.  Подозреваю, что Вы не застали время, когда налоги начислялись исходя из данных бухучета, и хорошо справлялись. Но такова жизнь: Была достаточно долгая борьба между Минфином и Налоговым ведомством, доказывали кто главнее и кто круче. А уж когда ввели ПБУ-18. настало счастье ( для некоторых, не для всех))  ученым в этой отрасли захотелось ученых званий. (мое мнение). Ну и сейчас счастливо живем в двойной реальности: свободно плаваем в несмешиваемой среде бухгалтерского и налогового учета. Что до меня, с удовольствием использовала бы только налоговый учет. Кстати, тоже ,наверное не застали: УСН-щики были освобождены от бухучета до 2013 года.

  • Логотип bm4292
    bm4292 1 час назад

    Oxana999

    я всегда платила и продолжаю платить в день выдачи зарплаты, отпускных и тд. По крайней мере все понятно для меня, и по суммам и по датам) 

    • Логотип sunflower_t
      sunflower_t 57 минут назад

      Татьяна

      Аналогично

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 29 минут назад

      Главный бухгалтер

      Нет, в этом году я стал платить сразу за весь месяц сразу!

      По крайней мере все понятно для меня, и по суммам и по датам) 

      по крайней мере всё понятно - вот налог, и вот я его оплатил!

      и зачем мне делёжка на каждую конкретную дату, что бы потом перепроверить итог всех удержаний и итог всех уплат? лишняя работа! причём как на создание отдельной платёжки, так и на вычисление итогов....

      а так сразу видно: удержано, рядом уплачено

      • Логотип rls_
        rls_ 13 минут назад

        Бухгалтер

        полностью с вами согласна, с начала этого года так же начала платить

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