Раньше для НДФЛ датой дохода в виде зарплаты был последний день месяца, а теперь – день выплаты

В письме от 05.04.2023 № 03-04-05/30041 ведомство поясняет, как было, и как стало.
Смотрите эти разъяснения в нашей таблице.
Удержание НДФЛ
Примечание
до 1 января 2023
по окончании месяца, за который начислялась зарплата
учитывая, что зарплата выплачивается ежемесячно, то и налог удерживался и перечислялся в бюджет ежемесячно
с 1 января 2023
непосредственно при выплате зарплаты
учитывая, что зарплата выплачивается ежемесячно, то и налог удерживается ежемесячно, но с учетом смещения сроков удержания налога, а именно при каждой выплате зарплаты.
Комментарии12
Главный бухгалтер
что это вообще было? для кого это?
Правила бухучета в топку? Хотя да, есть учет по оплате, но сколько народу его использует? Поток ФСБУ не кончается, строго оповещая, что не дай бог нарушить столь серьезные правила. А тут раз, и все обнулилось
nattiБухгалтер
а причем тут бухучет?
К слову))), мы ж бухгалтеры пока еще обзываемся А не налоггалтеры), в переводе держатели книг(учета)
Главный бухгалтер
сегодня, видимо, что-то случилось..... что статьи выкладывают, что комментарии пишут.....
SFERA-STK, Вы-то хоть про что?
Нахожусь в облаке): под коркой все еще существует сознание об обещанном лет 15 назад сближении бухгалтерского и налогового учета, понимаю, что пора расстаться с иллюзиями, НО... и да, весеннее обострение
nattiБухгалтер
т.е. исходя только из названия должности считаете применение НК и ведение НУ излишним?
Нет, не считаю, принятие действительности-наше всё. Подозреваю, что Вы не застали время, когда налоги начислялись исходя из данных бухучета, и хорошо справлялись. Но такова жизнь: Была достаточно долгая борьба между Минфином и Налоговым ведомством, доказывали кто главнее и кто круче. А уж когда ввели ПБУ-18. настало счастье ( для некоторых, не для всех)) ученым в этой отрасли захотелось ученых званий. (мое мнение). Ну и сейчас счастливо живем в двойной реальности: свободно плаваем в несмешиваемой среде бухгалтерского и налогового учета. Что до меня, с удовольствием использовала бы только налоговый учет. Кстати, тоже ,наверное не застали: УСН-щики были освобождены от бухучета до 2013 года.
Oxana999
я всегда платила и продолжаю платить в день выдачи зарплаты, отпускных и тд. По крайней мере все понятно для меня, и по суммам и по датам)
Татьяна
Аналогично
Главный бухгалтер
Нет, в этом году я стал платить сразу за весь месяц сразу!
по крайней мере всё понятно - вот налог, и вот я его оплатил!
и зачем мне делёжка на каждую конкретную дату, что бы потом перепроверить итог всех удержаний и итог всех уплат? лишняя работа! причём как на создание отдельной платёжки, так и на вычисление итогов....
а так сразу видно: удержано, рядом уплачено
Бухгалтер
полностью с вами согласна, с начала этого года так же начала платить