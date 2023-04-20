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УК РФ

По делу о хищении с «Пушкинских карт» задержали бывшего замминистра культуры

Правоохранители считают, что Ольга Ярилова причастна к делу о хищении более 200 млн рублей.
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Следователи задержали бывшего заместителя министра культуры Ольгу Ярилову. Об этом пишет «ТАСС».

Ольгу Ярилову обвиняют в хищении более 200 млн рублей во время участия в проекте «Пушкинская карта».

Она занимала пост заместителя министра культуры с 2018 года, а в 2022 году освободила должность по собственному желанию.

Ранее правоохранители арестовали группу людей, которая в 2022 году использовала нелегальные «Пушкинские карты».

Они организовали массовую покупку билетов на культурные мероприятия, однако их никто не проводил. В результате обмана злоумышленники похитили 200 млн рублей.

«Пушкинская карта» появилась в сентябре 2021 года, по ней молодежь с 14 до 22 лет могла получить 5 тыс. рублей в год на посещение музеев, театров, кино и других культурных мероприятий.

Ранее мы писали, что Росфинмониторинг раскрыл мошенничество с «Пушкинскими картами». Преступникам удалось получить 100 млн рублей.

Комментарии

3
  • Логотип Bopohac
    Bopohac 52 минуты назад

    "Если человек - работник культуры, значит это обязательно вор и взяточник? — Что она может украсть в культуре? Это ж не магазин, в конце концов. — Что я могу украсть в культуре? Весы?" (с)

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 51 минуту назад

      Пётр Пустотачлен картеля

      нелегальные «Пушкинские карты».

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 4 минуты назад

    Главный бухгалтер

    Блиин, Пушкин в гробу перевернулся

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