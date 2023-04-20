Росстат хочет объединить всю информацию о населении, чтобы точнее определять меры соцподдержки

Сначала Росстат собирается исправить расхождение данных, а с 2025 года создаст новый источник данных о населении. Это поможет точнее делать социально-экономические прогнозы.

С 2025 года Росстат планирует перейти на новый источник данных о естественном движении населения. Об этом пишут «Ведомости».

Новый ресурс позволит получать детализированную статистику о количество рождений, браков, разводов и смертей.

На сайте госзакупок появилась заявка на 4,5 млн рублей. Исполнитель должен подготовить предложения, как устранить расхождения данных переписи населения, информации из ЕГР ЗАГС и самого Росстата. Срок исполнения – ноябрь 2023 года.

Более точные сведения дадут возможность делать актуальные социально-экономические прогнозы. На их основании будут принимать решения о новых мерах государственной поддержки.

Также профильные ведомства смогут понять, какую инфраструктуру нужну построить в первую очередь. Например, дополнительные школы.