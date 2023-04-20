Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Государственные ведомства

Росстат хочет объединить всю информацию о населении, чтобы точнее определять меры соцподдержки

Сначала Росстат собирается исправить расхождение данных, а с 2025 года создаст новый источник данных о населении. Это поможет точнее делать социально-экономические прогнозы.
198

С 2025 года Росстат планирует перейти на новый источник данных о естественном движении населения. Об этом пишут «Ведомости».

Новый ресурс позволит получать детализированную статистику о количество рождений, браков, разводов и смертей.

На сайте госзакупок появилась заявка на 4,5 млн рублей. Исполнитель должен подготовить предложения, как устранить расхождения данных переписи населения, информации из ЕГР ЗАГС и самого Росстата. Срок исполнения – ноябрь 2023 года.

Более точные сведения дадут возможность делать актуальные социально-экономические прогнозы. На их основании будут принимать решения о новых мерах государственной поддержки.

Также профильные ведомства смогут понять, какую инфраструктуру нужну построить в первую очередь. Например, дополнительные школы.

Комментарии

11
  • Логотип megapolis.grupp
    megapolis.grupp 1 час назад

    Мегаполис Групп

    Хм, как бы, у налоговой есть ЕФИР (единый федеральный информационный регистр), где содержатся сведения о населении.

    Что искать-то?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 1 час назад

      Главный бухгалтер

      Хм, как бы, у налоговой есть ЕФИР (единый федеральный информационный регистр), где содержатся сведения о населении.

      он просто есть

      Что искать-то?

      так в в этом ЕФИРе кто-то хочет  же что-то  найти! а как это сделать ?

      • Логотип megapolis.grupp
        megapolis.grupp 1 час назад

        Мегаполис Групп

        С помощью базы данных.

        Вот цитата от налоговой в тему:

        Регистр населения содержит информацию о российских гражданах, а также иностранных гражданах и лицах без гражданства, проживающих или работающих на территории Российской Федерации. Регистр населения позволит:

        упростить оказание государственных и муниципальных услуг (гражданам не потребуется обращаться в несколько разных ведомств за получением справок и документов);

        гармонизировать сведения о населении в государственных ресурсах;

        организовать онлайн статистический учет населения;

        планировать и проводить социально-экономическую политику на основе актуальных демографических данных.

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 41 минуту назад

          Главный бухгалтер

          (гражданам не потребуется обращаться в несколько разных ведомств за получением справок и документов);

          а граждане у нас уже вообще никакими справками никогда не пользуются! Всё у всех уже есть! )))))))))))))))))))

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Новый ресурс позволит получать детализированную статистику о количество рождений, браков, разводов и смертей.

    всё это тоже бухгалтеры предоставлять должны будут?

    заявка на 4,5 млн рублей. Исполнитель должен подготовить предложения, как устранить расхождения данных переписи населения, информации из ЕГР ЗАГС и самого Росстата. Срок исполнения – ноябрь 2023 года.

    я могу бесплатно и прямо сегодня это выполнить!

    Введите меры ответственности для работников этих ведомств! И даже не надо грозиться очень заоблачными, не надо даже обсуждать что-то новое - примените тот же самый уровень который УЖЕ применяется к предприятиям!

    Также профильные ведомства смогут понять, 

    что бы в ведомствах хоть что-то понимали, нужно сотрудников нанимать не за наличие хорошей девочки, а людей умеющих работать и думать! которые несут ответственность за свою работу, которые прежде всего "на земле" сначала попробовали поработать, а не из школы министром!

    Росстат, а вы куда запланировали 4,5 млн потратить?

    если Вы выполните мои предложения, то не придётся тратить 4,5, а наоборот высвободятся 45 млн! (я проверил - запятую не пропустил)

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 55 минут назад

      Пётр Пустотачлен картеля

      не придётся тратить 4,5, а наоборот высвободятся 45 млн!

      а высвобожденное можно будет украсть?

      • Логотип Старый ворчун
        Старый ворчун 51 минуту назад

        Нет

        а высвобожденное можно будет украсть?

        Можно и больше.

  • Логотип n@tti
    n@tti 1 час назад

    nattiБухгалтер

    Исполнитель должен подготовить предложения, как устранить расхождения данных переписи населения, информации из ЕГР ЗАГС и самого Росстата.

    так данные Росстата - это же и есть данные переписи??? и как тут возникло расхождение?

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 52 минуты назад

      Нет

      данные Росстата - это же и есть данные переписи??? 

      это данные переписи, обработанные Росстатом для представления кому надо благостных показателей.

      .

      и как тут возникло расхождение?

      Вот при обработке и возникло.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 39 минут назад

      Главный бухгалтер

      так данные Росстата - это же и есть данные переписи???

      это Вы так думаете! 

       и как тут возникло расхождение?

      они (Росстат и перепись) отдельно живут

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 минуту назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    какая-то смешная сумма для обсуждения

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип LIFE PAY
LIFE PAY
Штрафы за ККТ и кассу

Обязанность есть, а кассы нет. Ответственность за неприменение ККТ

Обязанность применения ККТ при осуществлении расчетов установлена практически для всех организаций и ИП. Работа без кассы, в случаях, когда она обязательна, грозит привлечением к административной ответственности в виде штрафа. LIFE PAY разбирает все нюансы привлечения к ответственности за неприменение ККТ. 

Обязанность есть, а кассы нет. Ответственность за неприменение ККТ
21
Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Контролируемые сделки

Трансфертное ценообразование

Государство нередко следит за ценами в сделках, чтобы бюджет получил справедливую сумму налогов. Так, ФНС может пересчитать обязательства исходя из рыночных цен, когда стороны сделки взаимозависимы и есть основания для контроля.

Трансфертное ценообразование
88
Логотип QIWI Business
QIWI Business
Самозанятые

Нюансы работы с самозанятыми: от оформления до выплаты вознаграждения

Рассказываем, на какие нюансы следует обращать пристальное внимание бизнесу при сотрудничестве с самозанятыми, чтобы не получить штрафы.

Нюансы работы с самозанятыми: от оформления до выплаты вознаграждения
38
Логотип Бизнес легко
Бизнес легко
Отчетность в СФР

Как исправить ошибки в ЕФС-1

Ошибку в уже представленном отчете ЕФС-1 вы можете обнаружить сами, тогда придется подать корректировочную форму отчета в Социальный фонд. А если ошибки в отчете обнаружил СФР, он может отказать в его приеме, уведомив вас об этом протоколом с кодом ошибки.  Разберем, что делать если выявлены неточности в уже сданном отчете ЕФС-1.

Как исправить ошибки в ЕФС-1
293
Логотип Е-Офис 24
Е-Офис 24
Отчеты по прослеживаемости

Отчет о прослеживаемых товарах: с чем будут сложности и что спасет

Если компания или ИП ввозит товары из-за рубежа, то регулярно, пока они в обороте, нужно сдавать отчет о прослеживаемых товарах. Но как не ошибиться, прослеживаемый товар или нет? О каких операциях отчитываться, а про какие можно промолчать? Особенности есть и для тех, кто на спецрежиме, и для плательщиков НДС. 

Отчет о прослеживаемых товарах: с чем будут сложности и что спасет
136
Логотип Константин Чупырь
Константин Чупырь
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность. Схемы

«Быстро разбогатеть редко удаётся. Как и медленно обанкротиться». Анонс: в продолжение публикации о субсидиарной ответственность, а именно про агрессивные схемы ведения бизнеса, которые сейчас не работают.

67
Логотип Академия правовых и финансовых советников
Академия правовых и финансовых советников
Малый и средний бизнес

Как предпринимателю получить кредитную поддержку от государства в 2023 году

На прошедшем в начале апреля третьем Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил позицию государства в сфере оказания кредитной поддержки как сфокусированную на микро- и малом бизнесе. 

Как предпринимателю получить кредитную поддержку от государства в 2023 году
256
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Как оценить эмитента и его облигации

Анализ облигаций требует изучения многих показателей из финансовой отчётности эмитента. Если копаться досконально, то можно утонуть, да и в итоге всё равно можно неправильно оценить какие-то риски. Но есть ключевые показатели, на которые всегда обращают внимание при анализе облигаций.

Как оценить эмитента и его облигации
18
Читать еще