Росстат хочет объединить всю информацию о населении, чтобы точнее определять меры соцподдержки

С 2025 года Росстат планирует перейти на новый источник данных о естественном движении населения. Об этом пишут «Ведомости».
Новый ресурс позволит получать детализированную статистику о количество рождений, браков, разводов и смертей.
На сайте госзакупок появилась заявка на 4,5 млн рублей. Исполнитель должен подготовить предложения, как устранить расхождения данных переписи населения, информации из ЕГР ЗАГС и самого Росстата. Срок исполнения – ноябрь 2023 года.
Более точные сведения дадут возможность делать актуальные социально-экономические прогнозы. На их основании будут принимать решения о новых мерах государственной поддержки.
Также профильные ведомства смогут понять, какую инфраструктуру нужну построить в первую очередь. Например, дополнительные школы.
Комментарии11
Мегаполис Групп
Хм, как бы, у налоговой есть ЕФИР (единый федеральный информационный регистр), где содержатся сведения о населении.
Что искать-то?
Главный бухгалтер
он просто есть
так в в этом ЕФИРе кто-то хочет же что-то найти! а как это сделать ?
Мегаполис Групп
С помощью базы данных.
Вот цитата от налоговой в тему:
Главный бухгалтер
а граждане у нас уже вообще никакими справками никогда не пользуются! Всё у всех уже есть! )))))))))))))))))))
Главный бухгалтер
всё это тоже бухгалтеры предоставлять должны будут?
я могу бесплатно и прямо сегодня это выполнить!
Введите меры ответственности для работников этих ведомств! И даже не надо грозиться очень заоблачными, не надо даже обсуждать что-то новое - примените тот же самый уровень который УЖЕ применяется к предприятиям!
что бы в ведомствах хоть что-то понимали, нужно сотрудников нанимать не за наличие хорошей девочки, а людей умеющих работать и думать! которые несут ответственность за свою работу, которые прежде всего "на земле" сначала попробовали поработать, а не из школы министром!
Росстат, а вы куда запланировали 4,5 млн потратить?
если Вы выполните мои предложения, то не придётся тратить 4,5, а наоборот высвободятся 45 млн! (я проверил - запятую не пропустил)
Пётр Пустотачлен картеля
а высвобожденное можно будет украсть?
Нет
Можно и больше.
nattiБухгалтер
так данные Росстата - это же и есть данные переписи??? и как тут возникло расхождение?
Нет
это данные переписи, обработанные Росстатом для представления кому надо благостных показателей.
.
Вот при обработке и возникло.
Главный бухгалтер
это Вы так думаете!
они (Росстат и перепись) отдельно живут
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
какая-то смешная сумма для обсуждения