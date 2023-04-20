НСПК предложила банкам сэкономить на комиссии

Национальная система платежных карт предлагает крупным банкам новый сервис, чтобы сократить их расходы на авторизацию платежей.

С 1 июля 2023 года Национальная система платежных карт (НСПК) предложит банкам детокенизацию их транзакций, которые проходят через Mir Pay. Об этом пишет «Коммерсант».

Сейчас платежи проходят по системе токенизированной транзакции. Эквайер отправляет данные в НСПК для авторизации клиента и платежа. За эту услугу банки платят комиссию от 10 копеек до 1 рубля в зависимости от суммы покупки и типа карты.

НСПК предлагает отказаться от этого механизма, сделать взаимодействие детокенизированным. Так банк-эквайер сможет опознать карту своего клиента и самостоятельно провести авторизацию: определить, есть ли на счете средства для совершения покупки.

Это поможет банкам снизить комиссию за операции, проведенные с помощью Mir Pay. За 2 млн транзакций в неделю банк заплатит только 10 копеек за операцию, за 2-6 млн – 5 копеек, а за 6 млн – по 1 копейке.

«Токенизация позволяет повысить защищенность трансакций, и за это предусматривается плата, но если банк не хочет такой сервис, то у него должен быть выбор, за который, скорее всего, тоже придется заплатить», – сообщил независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков.

Подключение к новому сервису не будет обязательным.