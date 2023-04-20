На Госуслугах будет полная информация об оплате самих госуслуг и комиссии банка

Правительство приняло постановление, по которому для оплаты государственных услуг будут установлены единые правила. Об этом пишут «Известия».
На порталах услуг будет опубликована вся информация о доступных способах оплаты и комиссий. Пользователи смогут сами выбрать, как оплачивать пошлины.
Документ подготовила Федеральная антимонопольная служба. Также ФАС обяжет раскрывать условия подключения операторов по переводу денежных средств к информационным системам госорганов.
Постановление вступит в силу 15 октября 2023 года, а раскрывать информацию на Госуслугах начнут уже с 18 июня 2023 года.
Приложение Госуслуги могут разрешить использовать вместо паспорта для подтверждения личности. Эту идею уже одобрил Владимир Путин.
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