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На Госуслугах будет полная информация об оплате самих госуслуг и комиссии банка

ФАС обяжет раскрывать информацию о всех доступных платежных системах на портале Госуслуг. Так пользователи смогут выбрать удобный способ оплаты пошлин и ознакомиться с возможной банковской комиссией.
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Правительство приняло постановление, по которому для оплаты государственных услуг будут установлены единые правила. Об этом пишут «Известия».

На порталах услуг будет опубликована вся информация о доступных способах оплаты и комиссий. Пользователи смогут сами выбрать, как оплачивать пошлины.

Документ подготовила Федеральная антимонопольная служба. Также ФАС обяжет раскрывать условия подключения операторов по переводу денежных средств к информационным системам госорганов.

Постановление вступит в силу 15 октября 2023 года, а раскрывать информацию на Госуслугах начнут уже с 18 июня 2023 года.

Приложение Госуслуги могут разрешить использовать вместо паспорта для подтверждения личности. Эту идею уже одобрил Владимир Путин.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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