Пополнять кошельки цифровыми рублями придется с ограничениями. ЦБ установит лимит

Пользователи смогут вносить на электронный кошелек не более 300 тысяч рублей в месяц. Их можно переводить себе или другому человеку без процентов и комиссий.

После проведения всех пилотных испытаний Центробанк установит установить лимит для пополнения электронного кошелька с цифровыми рублями. Он составит 300 тыс. рублей в месяц.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Переводы цифровых денег будут бесплатными.

– Всю эту сумму, а также любые другие остатки на кошельке, например, если вы получили цифровые рубли от кого-то еще, можно будет переводить себе или другому человеку без процентов. То есть это как минимум в три раза больше, чем сейчас в СБП», – сообщила Эльвира Набиуллина.

Власти рассчитывали принять закон о цифровом рубле еще в апреле, но теперь уже более вероятно, что закон о цифровом рубле будет принят в мае 2023 года.