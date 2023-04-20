Зарплата сотрудника-нерезидента облагается НДФЛ 30% или не облагается вообще

Расчет НДФЛ с зарплаты сотрудника-нерезидента зависит от того, каков источник дохода – в РФ или не РФ.

Работодатель несет ответственность за правильность исчисления НДФЛ и должен определять налоговый статус работников. Для этого организация вправе запрашивать у физлиц все необходимые документы.

Доходы резидентов РФ облагаются НДФЛ, если они от источников в РФ и за пределами РФ.

А доходы нерезидентов облагаются НДФЛ только когда они от источников в РФ.

Если сотрудник работает, живя за границей (дистанционно), то его зарплата – это доход от источников за пределами РФ.

Разъяснения дает Минфин в письме от 05.04.2023 № 03-04-06/30051.

Мы собрали разъяснения в таблицу: кто исчисляет и платит НДФЛ за нерезидента, по какой ставке.

Налоговый резидент РФ Налоговый нерезидент РФ Сотрудник работает в РФ Дистанционщик работает за границей Сотрудник работает в РФ Дистанционщик работает за границей Облагается ли зарплата НДФЛ да да да нет Кто исчисляет и платит НДФЛ налоговый агент сам сотрудник налоговый агент нет НДФЛ в РФ Ставка НДФЛ 13% и 15% 13% и 15% 30% -

Если на дату получения дохода от налогового агента физлицо теряет статус налогового резидента РФ, то НДФЛ, удержанного с его доходов за год от источников в РФ, надо пересчитать по ставке 30%.