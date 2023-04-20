Зарплата сотрудника-нерезидента облагается НДФЛ 30% или не облагается вообще

Работодатель несет ответственность за правильность исчисления НДФЛ и должен определять налоговый статус работников. Для этого организация вправе запрашивать у физлиц все необходимые документы.
Доходы резидентов РФ облагаются НДФЛ, если они от источников в РФ и за пределами РФ.
А доходы нерезидентов облагаются НДФЛ только когда они от источников в РФ.
Если сотрудник работает, живя за границей (дистанционно), то его зарплата – это доход от источников за пределами РФ.
Разъяснения дает Минфин в письме от 05.04.2023 № 03-04-06/30051.
Мы собрали разъяснения в таблицу: кто исчисляет и платит НДФЛ за нерезидента, по какой ставке.
Налоговый резидент РФ
Налоговый нерезидент РФ
Сотрудник работает в РФ
Дистанционщик работает за границей
Сотрудник работает в РФ
Дистанционщик работает за границей
Облагается ли зарплата НДФЛ
да
да
да
нет
Кто исчисляет и платит НДФЛ
налоговый агент
сам сотрудник
налоговый агент
нет НДФЛ в РФ
Ставка НДФЛ
13% и
15%
13% и 15%
30%
-
Если на дату получения дохода от налогового агента физлицо теряет статус налогового резидента РФ, то НДФЛ, удержанного с его доходов за год от источников в РФ, надо пересчитать по ставке 30%.
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