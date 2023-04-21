Сотрудник отказывается от аванса в апреле, чтобы в мае не остаться без денег

Сотрудник ушел в отпуск с 17 по 30 апреля и уже получил отпускные. Подходит срок выплаты аванса за апрель (за период с 01.04 по 15.04). Но если выплатить этот аванс, то по итогам месяца в мае получать сотруднику будет нечего. Его такая ситуация не устраивает.

«Можно ли не платить аванс, если человек уже получил отпускные?» – спрашивает бухгалтер в нашем Telegram-канале «КУБ».

Дело уже доходит до скандала. Сотрудник хочет получить деньги в мае, вместе с остальными работниками компании.

Коллеги советуют бухгалтеру выплатить такому сотруднику небольшой аванс. В 1С исправить начисленную сумму на символическую. А уже остальное – начислить по итогам месяца.

Но если не нарушать нормы ТК РФ, то выплатить зарплату за первую половину месяца надо как положено, в срок.