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Зарплата

Сотрудник отказывается от аванса в апреле, чтобы в мае не остаться без денег

Сотрудник ушел в отпуск с 17 по 30 апреля и уже получил отпускные. Подходит срок выплаты аванса за апрель (за период с 01.04 по 15.04). Но если выплатить этот аванс, то по итогам месяца в мае получать сотруднику будет нечего. Его такая ситуация не устраивает.
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«Можно ли не платить аванс, если человек уже получил отпускные?» – спрашивает бухгалтер в нашем Telegram-канале «КУБ».

Дело уже доходит до скандала. Сотрудник хочет получить деньги в мае, вместе с остальными работниками компании.

Коллеги советуют бухгалтеру выплатить такому сотруднику небольшой аванс. В 1С исправить начисленную сумму на символическую. А уже остальное – начислить по итогам месяца.

Но если не нарушать нормы ТК РФ, то выплатить зарплату за первую половину месяца надо как положено, в срок.

Комментарии

8
  • Логотип Юдинка
    Юдинка 1 час назад

    Бухгалтер

    Отправьте сумму на депонент и выдайте в мае

    • Логотип Buh Lo
      Buh Lo
      1 час назад

      Светлана Вейс

      Этот вариант сработает только если он наличкой зарплату получает. 

      • Логотип Wern
        Wern 5 минут назад

        Ручными операциями провести выдачу зп и перевод ее в заём, как бы сотрудник выдал заём организации. Криво, но хоть без нарушений ТК. Заявление только взять с него, договор оформить

  • Логотип Алейда
    Алейда 1 час назад

    Он совсем тупой? Бедные бухи, как вот с такими работать? 

    Почему бухгалтера должна волновать его финансовая безграмотность и неумение держать себя в руках и не тратить все деньги в день получения?

    • Логотип Королева
      Королева 53 минуты назад

      Королевская

      Когда меня просят, чтоб я им деньги попозже выдала, я предлагаю 2 варианта. Выдаю своевременно, как положено, и пусть мне сдадут свою банковскую карточку, я ее в сейф спрячу. Либо вообще не выдаю. Говорю, что удалю в 1С начисление, но это навсегда, никаких потом не будет ))

      • Логотип e.vlasova
        e.vlasova
        Сотрудник
        41 минуту назад

        Екатерина Власовашеф-редакторКлерк

        девушка: напишет вопрос в КУБ
        женщина: спрячет карточку в сейф. 

        это уровень я считаю :)

  • Логотип K@trin
    K@trin
    58 минут назад

    ЕкатеринаФинансовый директор

    я тоже не понимаю что безграмотный и безхребетный чел, который тратит все и сразу и еще бухов напрягает.

  • Логотип Мирам
    Мирам 18 минут назад

    ну, и что за проблема

    пишет заявление-отказ на получение аванса:

    я, Сергеев Леонид Карлович, прошу 27.04.2023г. не выплачивать мне аванс по следующей причине:

    В связи с тем, что являясь безответственным и легкомысленным человеком, регулярно, единолично, в максимально короткие сроки произвожу не целевой расход средств семейного бюджета, состоящего из выплаченных мне сумм вознаграждений, авансов по заработной плате, а так же иных, причитающихся мне выплат.

    Вышеуказанные обстоятельства способствуют, на систематической основе, возникновению потенциального источника нанесения вреда, представляющего угрозу жизни и здоровья моей персоне со стороны совершеннолетних членов моей семьи, а так же открытой агрессии со стороны домашних питомцев в количестве 1 штуки,  вплоть до угрозы физической расправы.

    прошу не отказать в просьбе о невыплате мне аванса с целью  содействия в предотвращении столь опасных прецедентов.

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