Сотрудник отказывается от аванса в апреле, чтобы в мае не остаться без денег

«Можно ли не платить аванс, если человек уже получил отпускные?» – спрашивает бухгалтер в нашем Telegram-канале «КУБ».
Дело уже доходит до скандала. Сотрудник хочет получить деньги в мае, вместе с остальными работниками компании.
Коллеги советуют бухгалтеру выплатить такому сотруднику небольшой аванс. В 1С исправить начисленную сумму на символическую. А уже остальное – начислить по итогам месяца.
Но если не нарушать нормы ТК РФ, то выплатить зарплату за первую половину месяца надо как положено, в срок.
Комментарии8
Бухгалтер
Отправьте сумму на депонент и выдайте в мае
Светлана Вейс
Этот вариант сработает только если он наличкой зарплату получает.
Ручными операциями провести выдачу зп и перевод ее в заём, как бы сотрудник выдал заём организации. Криво, но хоть без нарушений ТК. Заявление только взять с него, договор оформить
Он совсем тупой? Бедные бухи, как вот с такими работать?
Почему бухгалтера должна волновать его финансовая безграмотность и неумение держать себя в руках и не тратить все деньги в день получения?
Королевская
Когда меня просят, чтоб я им деньги попозже выдала, я предлагаю 2 варианта. Выдаю своевременно, как положено, и пусть мне сдадут свою банковскую карточку, я ее в сейф спрячу. Либо вообще не выдаю. Говорю, что удалю в 1С начисление, но это навсегда, никаких потом не будет ))
Екатерина Власовашеф-редакторКлерк
девушка: напишет вопрос в КУБ
женщина: спрячет карточку в сейф.
это уровень я считаю :)
ЕкатеринаФинансовый директор
я тоже не понимаю что безграмотный и безхребетный чел, который тратит все и сразу и еще бухов напрягает.
ну, и что за проблема
пишет заявление-отказ на получение аванса:
я, Сергеев Леонид Карлович, прошу 27.04.2023г. не выплачивать мне аванс по следующей причине:
В связи с тем, что являясь безответственным и легкомысленным человеком, регулярно, единолично, в максимально короткие сроки произвожу не целевой расход средств семейного бюджета, состоящего из выплаченных мне сумм вознаграждений, авансов по заработной плате, а так же иных, причитающихся мне выплат.
Вышеуказанные обстоятельства способствуют, на систематической основе, возникновению потенциального источника нанесения вреда, представляющего угрозу жизни и здоровья моей персоне со стороны совершеннолетних членов моей семьи, а так же открытой агрессии со стороны домашних питомцев в количестве 1 штуки, вплоть до угрозы физической расправы.
прошу не отказать в просьбе о невыплате мне аванса с целью содействия в предотвращении столь опасных прецедентов.