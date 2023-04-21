Бухгалтеры ищут ответ на вопрос о коде периода для НДФЛ ИП

О проблемах ИП на ОСНО с кодом периода в уведомлении мы рассказывали.
Напомним, код 34/01 одновременно означает 1 квартал и октябрь. А для НДФЛ по ставке 15% возможен налог как за 1 квартал (для ИП), так и за октябрь (для налоговых агентов).
Вопросы про код периода бизнесмены задают в Telegram-чате ФНС.
Коллеги пишут запросы в ФНС.
Сегодня несколько обсуждений на эту тему бухгалтеры инициировали в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Коллеги рассказывают, что из ИФНС приходит уведомление об ошибках в уведомлении ИП на ОСНО.
Бухгалтеры предлагают отправлять в ИФНС уведомление вместе с письмом-пояснением.
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