Бухгалтеры ищут ответ на вопрос о коде периода для НДФЛ ИП

Подошло время сдавать уведомление на авансовый платеж по НДФЛ для ИП на ОСНО. И выяснилось, что с этим уведомлением не все так просто.

О проблемах ИП на ОСНО с кодом периода в уведомлении мы рассказывали.

Напомним, код 34/01 одновременно означает 1 квартал и октябрь. А для НДФЛ по ставке 15% возможен налог как за 1 квартал (для ИП), так и за октябрь (для налоговых агентов).

Вопросы про код периода бизнесмены задают в Telegram-чате ФНС.

Коллеги пишут запросы в ФНС.

Сегодня несколько обсуждений на эту тему бухгалтеры инициировали в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги рассказывают, что из ИФНС приходит уведомление об ошибках в уведомлении ИП на ОСНО.

Бухгалтеры предлагают отправлять в ИФНС уведомление вместе с письмом-пояснением.