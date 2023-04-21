Сбербанк собирается заплатить рекордные дивиденды – 25 рублей на акцию

Всего банк отправит инвесторам 565 млрд рублей. Эта сумма самая крупная за всю историю Сбербанка.

За 2022 год акционеры Сбербанка получат рекордную выплату дивидендов в размера 25 рублей на одну акцию. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

Банк отправит инвесторам в общей сложности 565 млрд рублей, это максимальный показатель за свою историю Сбера.

«Мы по итогам прошлого года приняли решение, и общее собрание акционеров подтвердило возможность выплаты повышенных дивидендов. Это говорит об устойчивости самого крупного банка РФ – Сбера. Общее собрание проголосовало за решение о выплате повышенных дивидендов», – заявил Антон Силуанов.

В 2021 года Сбербанк выплатил акционерам за 2020 год 422,4 млрд рублей, что составляет 18,7 рублей на одну акцию.

Ранее мы писали, что акции Сбербанка выросли почти на 10% после объявления главы банка Германа Грефа о выплате рекордных дивидендов.