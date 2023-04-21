Сбербанк собирается заплатить рекордные дивиденды – 25 рублей на акцию

За 2022 год акционеры Сбербанка получат рекордную выплату дивидендов в размера 25 рублей на одну акцию. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.
Банк отправит инвесторам в общей сложности 565 млрд рублей, это максимальный показатель за свою историю Сбера.
«Мы по итогам прошлого года приняли решение, и общее собрание акционеров подтвердило возможность выплаты повышенных дивидендов. Это говорит об устойчивости самого крупного банка РФ – Сбера. Общее собрание проголосовало за решение о выплате повышенных дивидендов», – заявил Антон Силуанов.
В 2021 года Сбербанк выплатил акционерам за 2020 год 422,4 млрд рублей, что составляет 18,7 рублей на одну акцию.
Ранее мы писали, что акции Сбербанка выросли почти на 10% после объявления главы банка Германа Грефа о выплате рекордных дивидендов.
Комментарии2
Екатерина Власовашеф-редакторКлерк
покупала сбер 1 февраля 2022 года по бросовой цене. тогда многие думали, что просто коррекция :)
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
Белуга всех переплюнула))