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Инвестиции

Сбербанк собирается заплатить рекордные дивиденды – 25 рублей на акцию

Всего банк отправит инвесторам 565 млрд рублей. Эта сумма самая крупная за всю историю Сбербанка.
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За 2022 год акционеры Сбербанка получат рекордную выплату дивидендов в размера 25 рублей на одну акцию. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

Банк отправит инвесторам в общей сложности 565 млрд рублей, это максимальный показатель за свою историю Сбера.

«Мы по итогам прошлого года приняли решение, и общее собрание акционеров подтвердило возможность выплаты повышенных дивидендов. Это говорит об устойчивости самого крупного банка РФ – Сбера. Общее собрание проголосовало за решение о выплате повышенных дивидендов», – заявил Антон Силуанов.

В 2021 года Сбербанк выплатил акционерам за 2020 год 422,4 млрд рублей, что составляет 18,7 рублей на одну акцию.

Ранее мы писали, что акции Сбербанка выросли почти на 10% после объявления главы банка Германа Грефа о выплате рекордных дивидендов.

Комментарии

2
  • Логотип e.vlasova
    e.vlasova
    Сотрудник
    46 минут назад

    Екатерина Власовашеф-редакторКлерк

    покупала сбер 1 февраля 2022 года по бросовой цене. тогда многие думали, что просто коррекция :) 

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 16 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Белуга всех переплюнула))

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