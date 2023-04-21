Старые методы найма не работают. Как сэкономить на внештатниках и увеличить их эффективность? Бесплатный вебинар

Рынок внештатного персонала развивается своеобразно, и вы не можете не зависеть от трендов. Один из них – платформенная занятость.

Платформенная занятость позволяет экономить бюджет на персонал и несет другие преимущества для бизнеса.

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1. Узнаете о трендах развития рынка внештатного персонала в 2023 году.

2. Сравните мировой и российский HR-рынок.

3. Узнаете о преимуществах платформенной занятости для бизнесаи исполнителей.

4. Поймете, чем кардинальноотличается работа с персоналом своими силами и через платформу.

5. Разберетесь, почему классические методы найма больше не работают и чем Цифровая HR платформа полезна бизнесу.

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