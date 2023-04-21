🎩 Бухгалтеры пророчат всеобщее открытие сальдо ЕНС с 29 апреля

Есть мнение, что осталось потерпеть еще неделю и раздел ЕНС в личных кабинетах физлиц и бизнеса станет доступным к обозрению. Все дело в том, что срок уплаты налога по УСН для ИП – 28 апреля.

Такое мнение выразил бухгалтер (кстати, постоянный участник нашего форума) в Telegram-чате ФНС.

Он считает, что сработает период действия искусственных уведомлений как срок уплаты 28.04.2023. Имеются в виду уплаты прошлого года под налог УСН, которые налоговики автоматически начислили без участия налогоплательщиков (создали в своей базе уведомления, которые бизнес не сдавал).

Об этом мы ранее рассказывали в материале «Не ищите в сальдо на ЕНС свои прошлогодние авансы по УСН. Их там нет».

Вот как это выглядело в ЛК (до того, как туда закрыли доступ):

«Налоговики ждут 28 апреля. В этот праздничный день зафиксируется уплата, которую мы считали переплатой, а налоговики называли резервом. Могу с кем угодно заключить пари: вечером 28.04 или утром 29.04 по всей России откроется ЕНС в ЛК», – пишет бухгалтер в чате ФНС.

Кстати, в этом чате один из программистов высказал мнение, что ЕНС в ЛК заработает с 1 июля.

Между тем в некоторых регионах раздел ЕНС уже работает.

А как вы думаете? Откроют сальдо ЕНС с 29 апреля (этого года)? Голосуйте.