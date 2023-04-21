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Трудовые отношения

Почти 70% работодателей говорят о выгорании ключевых сотрудников

При этом 37% компаний не планируют как-то решать проблему, выяснили аналитики.
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Русская Школа Управления и HR Metrics провели исследование нематериальных мер поддержки сотрудников (результаты есть в распоряжении «Клерка»).

68% работодателей сталкиваются с выгоранием ключевых сотрудников, но только 17% из них принимают какие-то меры, чтобы решать такие сложности.

При этом в целом компании считают, что их сотрудники довольны своими условиями труда.

40% работодателей отметили высокий уровень удовлетворенности, 28% – выше среднего, 23% – средний, 9% – низкий.

А вот от каких способов нематериальной мотивации сотрудников бизнес готов отказаться в этом году:

  • корпоративы и тимбилдинги – 20% компаний;

  • ДМС – 17%;

  • занятия спортом за счет компании – 16%;

  • гибкий график – 14%;

  • обучение за счет компании – 11%;

  • welcome box для новичков – 9%.

Наконец, лишь 10% компаний не планируют применять инструменты нематериальной мотивации в 2023 году.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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