Почти 70% работодателей говорят о выгорании ключевых сотрудников

При этом 37% компаний не планируют как-то решать проблему, выяснили аналитики.

Русская Школа Управления и HR Metrics провели исследование нематериальных мер поддержки сотрудников (результаты есть в распоряжении «Клерка»).

68% работодателей сталкиваются с выгоранием ключевых сотрудников, но только 17% из них принимают какие-то меры, чтобы решать такие сложности.

При этом в целом компании считают, что их сотрудники довольны своими условиями труда.

40% работодателей отметили высокий уровень удовлетворенности, 28% – выше среднего, 23% – средний, 9% – низкий.

А вот от каких способов нематериальной мотивации сотрудников бизнес готов отказаться в этом году:

корпоративы и тимбилдинги – 20% компаний;

ДМС – 17%;

занятия спортом за счет компании – 16%;

гибкий график – 14%;

обучение за счет компании – 11%;

welcome box для новичков – 9%.

Наконец, лишь 10% компаний не планируют применять инструменты нематериальной мотивации в 2023 году.