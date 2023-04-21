Почти 70% работодателей говорят о выгорании ключевых сотрудников

Русская Школа Управления и HR Metrics провели исследование нематериальных мер поддержки сотрудников (результаты есть в распоряжении «Клерка»).
68% работодателей сталкиваются с выгоранием ключевых сотрудников, но только 17% из них принимают какие-то меры, чтобы решать такие сложности.
При этом в целом компании считают, что их сотрудники довольны своими условиями труда.
40% работодателей отметили высокий уровень удовлетворенности, 28% – выше среднего, 23% – средний, 9% – низкий.
А вот от каких способов нематериальной мотивации сотрудников бизнес готов отказаться в этом году:
корпоративы и тимбилдинги – 20% компаний;
ДМС – 17%;
занятия спортом за счет компании – 16%;
гибкий график – 14%;
обучение за счет компании – 11%;
welcome box для новичков – 9%.
Наконец, лишь 10% компаний не планируют применять инструменты нематериальной мотивации в 2023 году.
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