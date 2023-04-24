Выплаты старшим по дому уже точно будут облагаться страховыми взносами

Законопроект с поправками в НК РФ на 200 страниц внесен сегодня в Госдуму.
Речь идет о случаях, когда в доме не создано ТСЖ, а взаимоотношения между собственниками квартир и избранными членами совета МКД, связанные с выплатой им вознаграждений идут через управляющую организацию.
Ранее в письме от 15.06.2022 № 03-15-05/56609 Минфин разъяснял, что для старшего по дому работодатель – это жильцы, а страхователь и налоговый агент – это управляющая компания.
Аналогичное мнение выражено в письмах от 04.05.2022 № 03-15-05/40708, от 12.10.2022 № 03-04-06/98557.
Мы рассказывали, что на практике некоторые УК игнорировали разъяснения Минфина и не облагали вознаграждение старшим по лому страховыми взносами.
Теперь избежать взносов не получится, потому что норма будет четко прописана в НК РФ.
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