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Страховые взносы

Выплаты старшим по дому уже точно будут облагаться страховыми взносами

Чтобы раз и навсегда прекратить споры о начислении взносов на выплаты старшим по дому, в НК четко пропишут норму – такие выплаты облагаются взносами.
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Законопроект с поправками в НК РФ на 200 страниц внесен сегодня в Госдуму.

Там сказано, что взносами облагаются вознаграждения в пользу членов совета многоквартирного дома, включая председателя совета МКД, избранных собственниками квартир.

Это вознаграждение начисляет управляющая компания на основании решения общего собрания собственников.

Речь идет о случаях, когда в доме не создано ТСЖ, а взаимоотношения между собственниками квартир и избранными членами совета МКД, связанные с выплатой им вознаграждений идут через управляющую организацию.

Ранее в письме от 15.06.2022 № 03-15-05/56609 Минфин разъяснял, что для старшего по дому работодатель – это жильцы, а страхователь и налоговый агент – это управляющая компания.

Аналогичное мнение выражено в письмах от 04.05.2022 № 03-15-05/40708, от 12.10.2022 № 03-04-06/98557.

Кстати, в конце прошлого года «Единая Россия» собиралась разработать законопроект, по которому выплаты старшим по дому освобождаются от налогов. Этим законопроектом хотели уточнить природу вознаграждения, так как это компенсационный доход добровольной деятельности.

Однако у Минфина иное мнение.

Мы рассказывали, что на практике некоторые УК игнорировали разъяснения Минфина и не облагали вознаграждение старшим по лому страховыми взносами.

Теперь избежать взносов не получится, потому что норма будет четко прописана в НК РФ.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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