В Приамурье разрешат не платить транспортный налог за автомобили на газе

От транспортного налога на пять лет освободят физических лиц и организации. Льгота распространяется и на тех, кто самостоятельно установил газобалонное оборудование.

Депутаты Заксобрания Амурской области приняли законопроект, который освобождает владельцев автомобилей на газе от транспортного налога. Об этом сообщается в пресс-службе регионального парламента.

«Это станет дополнительным экономическим стимулом для амурчан к переходу на экологический вид топлива и, соответственно, будет способствовать развитию газозаправочной инфраструктуры региона», – сообщила заместитель председателя Заксобрания Амурской области Валентина Калита.

Не платить транспортный налог смогут владельцы транспортных средств с установленным на заводе газобалонным оборудованием (ГБО), а также те, кто самостоятельно поставил ГБО и зарегистрировал изменения в ГИБДД.

Льгота будет действовать пять лет. Особые условия доступны не только физлицам, но и предприятиям.

Чтобы получить льготу, нужно самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию с комплектом документов: свидетельство о регистрации, ПТС или документальное одобрение типа ТС при установке ГБО на новое авто.