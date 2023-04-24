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УСН

❗ Поменяют книги учета доходов по УСН, ПСН, ЕСХН

В нормы по ведению налогового учета плательщиками УСН, ПСН, ЕСХН внесут поправки.
217

Они содержатся в большом правительственном законопроекте на 200 листов, который сегодня внесен в Госдуму.

Сейчас книги учета доходов и расходов для спецрежимов утверждает Минфин.

По новой норме утверждать эти книги и порядок их заполнения будет ФНС.

Напомним, сейчас применяют книги, которые утверждены такими приказами Минфина:

  • по УСН – от 22.10.2012 № 135н (с 2018 года);

  • по ПСН – от 22.10.2012 № 135н (с 2013 года);

  • по ЕСХН – от 11.12.2006 № 169н (с 2007 года).

Комментарии

1
  • Логотип doors06
    doors06 52 минуты назад

    Вот им больше делать нечего

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