❗ Поменяют книги учета доходов по УСН, ПСН, ЕСХН

Они содержатся в большом правительственном законопроекте на 200 листов, который сегодня внесен в Госдуму.
Сейчас книги учета доходов и расходов для спецрежимов утверждает Минфин.
По новой норме утверждать эти книги и порядок их заполнения будет ФНС.
Напомним, сейчас применяют книги, которые утверждены такими приказами Минфина:
по УСН – от 22.10.2012 № 135н (с 2018 года);
по ПСН – от 22.10.2012 № 135н (с 2013 года);
по ЕСХН – от 11.12.2006 № 169н (с 2007 года).
Комментарии1
Вот им больше делать нечего