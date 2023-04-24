❗ Поменяют книги учета доходов по УСН, ПСН, ЕСХН

В нормы по ведению налогового учета плательщиками УСН, ПСН, ЕСХН внесут поправки.

Они содержатся в большом правительственном законопроекте на 200 листов, который сегодня внесен в Госдуму.

Сейчас книги учета доходов и расходов для спецрежимов утверждает Минфин.

По новой норме утверждать эти книги и порядок их заполнения будет ФНС.

Напомним, сейчас применяют книги, которые утверждены такими приказами Минфина: